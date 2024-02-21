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21 ŞUBAT 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Yeni Asya ve ‘süreç’ler

Faruk ÇAKIR
21 Şubat 2024, Çarşamba
21 Şubat 1970’de yayın hayatına başlayan Yeni Asya, bugün itibarıyla bir yılı daha geride bırakıp 55. yaşına adım atmış oluyor.

Yayıncılık her ülkede zordur, ama ülkemiz gibi “hak, hukuk ve adalet”in tam manasıyla kökleşmediği yerlerde bu biraz daha zordur. 

Hem maddi hem de manevi anlamdaki bu zorluk, ancak okuyucuların desteği ile aşılabilir ve Yeni Asya’nın yaptığı ve yapmaya çalıştığı da bundan başka bir şey değildir.

Yeni Asya’nın yayın hayatına başlayacağını haber veren ve 10 Şubat 1970 tarihli “İttihad” gazetesinde yayınlanan duyuruda, gazetenin o günkü yazar kadrosu listelenmiş ve ilave olarak

şöyle denilmiş: “İşte beklediğiniz gazete: Yeni Asya, 21 Şubat günü çıkıyor. Yeni Asya 7’den 70’e herkesin gazetesidir.”

Yeni Asya’nın kuruluşundaki yazarlardan pek çoğu ebedi aleme göçtü. Bu vesile ile kurucu yayın müdürü ve başyazarı N. Mustafa Polat başta olmak üzere Yeni Asya’ya bu güne kadar emeği geçen ve ebedi aleme göç eden herkesi rahmetle ve dualarla anıyoruz, mekânları Cennet olsun inşallah.

Yeni Asya’nın doğuşunu haber veren 1970’deki bu ‘reklam’da ifade edildiği üzere gazetemiz gerçekten de “7’den 70’e herkesin gazetesi”dir. Yine sonraki yıllarda gazetemiz “Herkesin evine rahatlıkla götürebileceği bir gazete mutlaka vardır” denilerek tarif edilmiş ve tanıtılmıştır. 

“7’den 70’e herkesin gazetesi” olmak ve yine “Herkesin evine rahatlıkla götürebileceği bir gazete” olmak her halde sıradan bir meziyet değildir. Bazı gazetelerin girdiği evlerde ‘kavga’ çıkardığını ve daha kötüsü o aileyi, ailedeki çocukları ve gençleri ‘ifsat’ ettiğini herkes bilmiyor mu? Bu bakımdan “Herkesin evine rahatlıkla götürebileceği bir gazete” olma hedefi ve bunu tahakkuk ettirebilmek büyük bir başadır. Elbette bu muvaffakiyette okuyucularının Yeni Asya’ya sahip çıkmasının büyük payı vardır.

Yine çoğu zaman ifade edildiği üzere Yeni Asya’nın bir başka ayırt edici özelliği de sayfalarını gençlere açması ve bir bakıma ‘yazar yetiştiren okul’ olabilmesidir. Sayfalarını gençlere açan ve onların yetişmesine imkân tanıyan gazete sayısı yok denecek kadar azdır. Yeni Asya bu bakımdan da medya dünyasına güzel bir örnek olmuştur. 

Yeni Asya’nı bir başka ayırt edici özelliği de “hak, hukuk ve adalet”in devre dışı bırakıldığı ‘süreç’lerde takındığı tavırdır. Yayın hayatı boyunca her zaman hak, hukuk ve adaletin tesisi için gayret sarf eden gazetemiz; hukuk dışı ‘süreç’lere itiraz etmiş ve sebeple bedel de ödemiştir. Şu anda bile Yeni Asya’ya uygulanan hukuk dışı resmi ilan yasağı ve çalışanlarının maruz bırakıldığı basın kartı engeli bu hukuk dışı muamelelere bir misal değil mi?

55 yaşında bir ‘genç’ olan Yeni Asya, okuyucularının desteği ile inşallah bu ‘süreç’leri de alnının akıyla aşacaktır. Dualarımız bunun için olsun.

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