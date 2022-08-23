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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 AĞUSTOS 2022 SALI - YIL: 53

Yeni dış politika mı?

Faruk ÇAKIR
23 Ağustos 2022, Salı
Türkiye’nin uyguladığı ‘yeni dış politika’nın doğru ve isabetli neticeler vermesini arzu ederiz, ancak uzun dönemli ve ‘danışılarak’ alınmayan kararların uzun dönemde millet menfaatine olması mümkün değil.

Dış politikada geri adımların atıldığı sahalardan biri de Suriye ile ilgili olan kararlardır. Her defasında hatırlatıldığı üzere komşularla ‘barış’ içinde olmak milletin ve memleketin menfaatinedir. Bu bakımdan dış politikada atılacak adımların bir değil, bin defa düşünülerek atılması gerektiği izahtan uzaktır. Fakat, ‘kavgacı üslup’ iç politikada müşteri bulduğu için bazı idareciler bu dili kullanmayı tercih ediyor. ‘Kavga eden lider’lerin görünüşte memleketin haklarını koruduğu zannedilse de; tam aksi gelişmelerin yaşandığına herkes şahit. “Bakın, gördünüz mü! Liderimiz nasıl da ‘komşu ülke’ye nota verdi! Nasıl da onu susturdu! Nasıl da ona ‘bir dakika’ dedi” diye sevinenler oluyor. Aradan aylar ya da yıllar geçince bu ‘kavgacı dil’in ülkeye ve millete zarar verdiği anlaşılıyor. 

Bunun en dikkat çekici misallerinden biri de Suriye konusunda yaşandı. Hayalen 10 yıl öncesine dünüldüğünde, Türkiye’yi idare edenlerin Suriye’yi idare edenler hakkındaki beyanları ve ‘savaşın geleceği’ konusundaki tahminleri tuttu mu? “Bu savaş, bu kargaşa, bu gelişme 3 ay sürer” diyen idareciler acaba bugün ne düşünüyor? 10 yıl önce, “Yapmayın, etmeyin. Öfke ile hareket etmeyin. Bir yılı değil, 10 yılı düşünün” diyen ‘uzman’lara verilen cevapları hatırlayanlar var mı?

Türkiye’yi idare edenlerin Suriye ya da diğer konularda bugün yaptıkları değil; 10 yıl önce yaptıkları yanlıştı. Elbette komşularla barış içinde yaşamak esastır ve öyle de olmalıdır. Fakat bunu temin için ‘savaş’ı körüklemeye gerek yok ki!

Bugün alınan kararların isabetli ve doğru olması da, uzun dönemli düşünülmesi ve kararların ‘danışılarak’ alınmasına bağlıdır. Bir kişinin ya da onun sözünden çıkmayan ‘on kişi’nin aldığı kararların Türkiye’nin önünü açması ve ufkunu parlatması mümkün değil. Tecrübe ve ehliyet mutlaka dikkate alınmalı ve ‘acil kararlar’ almaktan uzak durulmalıdır. 

Ülkemizin yeni maceralara atılmaya mecali olmadığına göre bin düşünüp bir adım atılması tavsiye edilir. Bu şekilde atılacak olan adımlar görünüşte ‘yavaş’ hareket edildiği intibaını akla getirse de ‘geri adım’ atılmasına yol açmadığı içine daha faydalıdır.

“Yeni politika”lar sözle değil, icraatlarla desteklenirse bir anlam kazanır vesselam...

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