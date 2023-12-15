"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

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15 ARALIK 2023 CUMA - YIL: 54

“Yeni dünya düzeni” unutuldu mu?

Faruk ÇAKIR
15 Aralık 2023, Cuma
Herkes farklı şekilde anlasa ve anlatsa da, bir dönem “Yeni dünya düzeni” kavramı çok kullanılıyordu. Bazılarına göre bu bir ‘komplo teorisi’ydi. Bu teoriye göre ‘monarşi’ler yıkılacak ama yerine ‘totaliter dek dünya devleti’ kurulacaktı.

“Eski dünya düzeni”nde hak, hukuk ve adalet ön planda değildi. İnsanlık belli bir seviyeye geldi ve artık “hak, hukuk ve adalet” daha ön planda ve “insanlık” bunu talep ediyor. İsrail’in Gazze’de yaptığı zulme itiraz eden “insanlık” buna bir misal değil mi? En zalimler dahi bu tepkiler karşısında geri adım atmak mecburiyetinde kaldı ya da kalıyor.

Eski Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı ve Irak İnsani Yardım Koordinatörü Alman diplomat Hans von Sponeck, katıldığı bir programda haklının değil güçlünün muteber kabul edildiği mevcut dünya düzeninin, insanlar için sürdürülemez olduğunu söylemiş. Tamamen haklı ve doğru olan bu tespitin önümüzdeki dönemde daha fazla taraftar bulacağını söylemek yanlış mı olur?

İstanbul’da düzenlenen TRT World Forum’a katılan Alman diplomat Hans von Sponeck, İsrail’in Gazze’ye saldırıları konusundaki soruları cevaplandırırken şöyle demiş: “(İsrail) Yasaları çiğneyip sonra da cezasız kalamazlar ve hesap vermeliler. Olanlar için hesap verilebilirlik olmalıdır. Korkarım ki Avrupa hükümetleri, tarihin doğru tarafında durduklarından emin olmak için yeterince çaba sarf etmiyorlar.” (aa.com.tr, 13 Aralık 2023)

Sponeck’in, BM’nin yapısına ilişkin değerlendirmesi de şöyle: “BM’nin bir siyasi yüzü, bir hukuki yüzü, bir yargı yüzü var. BM’nin bir yürütme yüzü var. Türkiye’nin desteğiyle Ukrayna’da, Gazze’de ve başka yerlerde yardım eden insani yardım kuruluşları da var. Ancak ülkeleri Gazze’deki gibi bir duruma düşmekten korumak için, BM siyasi düzeyde reforma tabi tutulmalıdır. Bu artık mümkün olmamalıdır. Sahip olduğumuz mevcut dünya düzeni insanlar için sürdürülemez. Bir savaş başlatıp hiçbir ceza almadan, hiçbir hesap vermeden, sadece cezasızlıkla çekip gidebileceğiniz bir dünyaya sahip olmamalıyız. Çünkü haklı olanın değil güçlü olanın muteber olduğunu düşünürsünüz. (...) Hesap verebilirliğe sahip olmalıyız. İyi şeyler yapan insanları överek, onlara yardım ederek sorumluluk almalıyız. Yasayı çiğneyenleri cezalandırabilmeliyiz.”

“Yapanın yanına kâr kaldığı ve güçlünün haklı olduğu” bir ‘eski dünya düzeni’nin devam etmesi mümkün değil. ‘Yeni dünya düzeni’nden başka anlamlar çıkaranlar olabilir. Ama biz “Ümitvar olunuz: Şu istikbal inkılabı içinde en yüksek gür sada İslamın sadası olacaktır” müjdesinin tahakkuk edeceği bir “yeni dünya düzeni”nin kurulacağına inanıyoruz vesselam.

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