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24 EYLÜL 2024 SALI - YIL: 55

Yeni Gazzeler olmasın!

Faruk ÇAKIR
24 Eylül 2024, Salı
Dünyanın gözünün içine baka baka Gazze’yi yaşanmaz hale getiren zalim İsrail, şimdi de benzer bir zulmü Lübnan’da denemek istiyor gibi yorumlar yapılıyor.

Şimdiye kadar yaptıklarının yanında kâr kaldığını düşünen İsrail’in yeni Gazzeler oluşturmak istemesi mümkündür. Bunu engellemek de ‘hür dünya’nın esas vazifesi olmalı. 

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ‘insanlığın endişesini’ şu sözlerle dile getirmiş: “Lübnan’ın yeni bir Gazze’ye dönüşme olasılığı beni endişelendiriyor.” (AA, 22 Eylül 2024)

İlgili habere göre Amerikan CNN televizyonuna konuşan BM Genel Sekreteri Guterres, bu hafta yapılacak BM Genel Kurulu toplantıları öncesinde Orta Doğu’daki gerilimi değerlendirmiş. Guterres, sıcak başlık olarak İsrail ile Hizbullah arasında artan ve İsrail’in Lübnan’a yönelik son saldırılarıyla giderek yükselen tansiyonun endişe verici olduğunu kaydetmiş ve taraflara “gerilimi düşürmeleri” çağrısı yaptı.

Esasında ‘taraflar’dan bahsedilse de esas sorumlu İsrail olsa gerek. Çünkü Filistin ve Gazze’de yaşananlar İsail’in hiçbir kural tanımadığını bütün dünyaya bir defa daha değil, belki bin defa daha gösterdi.

Gazze’de devam eden insani krize dikkati çeken Guterres, gelinen noktada şöyle yorumlamış: “Şurası açık ki iki taraf da ateşkesle ilgilenmiyor. Bu bir trajedi çünkü bu sona ermesi gereken bir savaş.” 

İsrail bir yandan en çirkin savaşı devam ettirip zulmü bütün Orta Doğu’ya ve dolayısı ile Dünyaya yaymak isterken bir yandan da kendisini haklı göstermek için muhtemelen kendisinin de inanmadığı iddiaları öne sürüyor. Filistin’de yardım çalışmaları yapan Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNWRA) ile ilgili temelsiz iddialar ortaya atıp az da olsa yapılabilen yardımları da engellemek istiyormuş. 

İsrail, UNWRA’nın içine “sızmış” bazı Hamas üyelerinin olduğunu ileri sürüp, bu yardım kuruluşunu da devre dışı bırakmanın gayretindeymiş. Guterres, bu iddiaları yalanlarken; bazı ‘sızma’ların zaten tespit edilip kurum tarafından gerekli işlemlerin yapıldığını belirterek, İsrail’in “UNWRA Hamas’ı destekliyor” iddiasının hiçbir temele dayanmadığını bir defa daha ifade etmiş. Guterres’in şu sözü çok manidar: “Hamas bazı kritik dönemlerde destek aldı ancak UNWRA’dan değil, İsrail’den aldı.”

İsrail’in bir dönem ve bazı vesilelerle HAMAS’a destek verdiği iddiası cidden dikkat çekici değil mi? Bu durum İsrail’in ‘her şey’i yapabileceğini akla getirmiyor mu?

Yeni Gazzelerin olmaması ‘hür dünya ve insanlığın’ kararlığına bağlı...

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