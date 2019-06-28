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28 HAZİRAN 2019 CUMA - YIL: 50

Yeni Ömer’ler gelir mi? (2)

Faruk ÇAKIR
28 Haziran 2019, Cuma
Tarihte “İkinci [Hz.] Ömer” olarak tanınan Ömer b. Abdülazîz’i tanımaya devam edelim:

“Malî alanda yaptığı düzenlemelerle de dikkat çeken Ömer b. Abdülazîz başarılı bir vergi reformu gerçekleştirdi. Emevî valileri, zimmîler arasında [Zimmî: İslâm devletinin egemenliğini kabul eden gayr-ı müslim kişiler] ihtidâ hareketinin hızlanması üzerine devletin cizye geliri azaldığı için mevâlîden [köleler] de cizye almaya başlamışlardı. Ömer b. Abdülazîz Müslüman olmanın cizyeyi düşürdüğünü vurgulayarak mevâlîden alınan bu vergiyi kaldırdı. 

Bunun yanı sıra dinî bir esasa dayanmayan bütün vergileri kaldırdı. Mandaların ve madenlerin zekâtı ve gümrük vergisiyle ilgili yeni düzenlemeler yaptı. Deniz ticaretini ve tarımı teşvik etti, sulama işlerine önem verdi. Ziraatı geliştirmeleri için zimmîlere cizye muafiyeti tanıdı. Vergilerin öncelikle mahallî ihtiyaçlarda harcanmasını sağladı. Yeterli geliri olmayan bölgelere yardımda bulundu. Malî sistemde yaptığı düzenlemelerle güçlenen devlet hazinesini savaş yapmak veya isyanları bastırmak için değil halkın refah düzeyini yükseltmek için kullandı. İlk İslâm tarihçileriyle bazı şarkiyatçılar, sadece iki buçuk yıl sürmesine rağmen onun döneminde büyük bir maddî kalkınma olduğu konusunda birleşirler. Ticaretle uğraşanlar dışında herkese yeterli miktarda maaş bağlandı ve böylece ülkede muhtaç kimse kalmadı. Zekâta muhtaç Müslümanların sayısının azalması sebebiyle artan zekât ve vergi gelirlerinin bir kısmı esirleri kurtarmak, borçlulara yardım etmek, fakir bekârları evlendirmek için kurulan yardım fonlarına aktarıldı. Fakirler ve yolcular için aşevleri, işlek yollar üzerinde yolcuların bir gün ücretsiz olarak kalabilecekleri konaklar inşa edildi. Emevîler döneminin başında terk edilen İslâmî yönetim anlayışını yeniden uygulamaya koyan Ömer b. Abdülazîz, 10 Şubat 720 günü Humus’a bağlı Deyrsem‘ân’da vefat etti. 

Adaletiyle Hz. Ömer’e, zühd ve takvâsıyla Hasan-ı Basrî’ye, ilim bakımından Zührî’ye benzetilen Ömer b. Abdülazîz halifeliği sırasında çok sade bir hayat sürmüş, saraylarda oturmayıp Halep civarındaki Hunâsıra’ya yerleşerek zamanının çoğunu orada geçirmiş, resmî ve sivil heyetleri genellikle orada kabul etmiştir. Kamu mallarını yetim malına benzetir ve beytülmâli kendisine bırakılan bir emanet kabul ederdi. Hazineden maaş almadığı gibi şahsî işlerini yürüttüğü sırada devlete ait mumu dahi kullanmadığı kaydedilir. 

Ömer b. Abdülazîz aynı zamanda çok hadis rivayet eden güvenilir bir hadis râvisi, seçkin bir fakih, dirayetli bir kelâm âlimidir. Süryânîce bazı tıp kitaplarını Arapça’ya tercüme ettirdiği de bilinmektedir.

Genişçe özetlediğimiz bu bilgiler İsmail Yiğit imzasıyla Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer alıyor. Bu ve bunun gibi adaletiyle dünyaya nam salmış örnek şahsiyetleri tanıyıp ve tanıtmaya hele günümüzde çok daha fazla ihtiyaç yok mu?

Düşünün ki halifeler bile bazılarının malına ve mülküne haksız yere el koymuş ve ancak bir “Ömer” bu yanlışı düzeltmiş. “İkinci Ömer” Ömer b. Abdülaziz’in işlerini ehil olanlara danışması, tebliğ için mektuplar yazması, lüks hayatı ve ‘saray’ları terk edip sade yaşaması örnek alınması icap eden davranışlar değil mi?

Bu yazının sosyal medyada yayılması üzerine yorum yapan bir araştırmacı, “Son 2 yılda 80 civarı ‘siyasetname’ kitabı okudum. Bu okumalarda binlerce yıllık devletler tarihinde nerdeyse kaziye-i muhkeme olmuş bazı hakikatleri öğrendim. Bunlardan biri, başkan iyi olursa tüm halkı iyi olur. İkincisi ekonomik kriz başkanın adaletten ayrıldığının belirtisidir” (@cuneyttekinn, 16 Haziran 2019) demiş.

Evet, adalet, adalet, adalet...

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