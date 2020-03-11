Yıllar boşa geçmiş

Gerekli tedbirler vaktinde ve zamanında alınmadığı için başta İstanbul olmak üzere bütün Türkiye ‘deprem korkusu’ yaşamaya devam ediyor. “Marmara Depremi” olarak zihinlerde yer eden 17 Ağustos 1999’daki büyük depremin üzerinden şu kadar yıl geçti, depreme karşı tedbir noktasında bir arpa boyu yol alınmadığını söylemek haksızlık mı olur?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Deprem Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada şöyle demiş: “Genel olarak ülkemizde yılda meydana gelen deprem sayısı ortalama 14-15 bin civarında olup yaklaşık 3 ayda yıllık ortalamanın yüzde 66’sını aşan miktarda deprem olduğu gözlenmiştir. Buna benzer bir durum 2017 yılında da yaşanmış olup, (...) aynı yıl içinde toplam 34 bin deprem kaydedilmiştir.” (AA, 7 Mart 2020)

Âcil müdahale istasyonları gibi farklı teknoloji ve tekniklerle toplam istasyon sayılarının Türkiye genelinde yaklaşık 500’e ulaştığını belirten Prof. Dr. Haluk Özener, teknik çalışmaları şöyle özetlemiş:

“Halen kullanılan ekipmanlar, dünya üzerindeki en gelişmiş teknolojilere sahip olup, veri iletişimi olarak yoğunlukla uydu GPRS gibi güncel iletişim teknikleri kullanılmaktadır. (...) Halihazırda Marmara Denizi tabanında derinlikleri 1200 metreyi bulan 10 adet deniz dibi deprem ölçme cihazı ve 5 adet deniz dibi açılma ölçer cihazı çalışmaktadır. Bu cihazlarla 7/24 Marmara Denizi’ndeki depremselliği izleyebiliyoruz. (...) Ayrıca, deniz tabanı istasyonlarında kaydedilen deprem sayısının, karadaki istasyonlarda kaydedilenlerden genel olarak iki kat daha fazla olduğu veri analizi ile anlaşılmıştır.”

Depreme hazırlık noktasında eğitime ağırlık verilmesi gerektiğine dikkat çeken Özener, “Halk olarak da yine 1999 öncesine göre daha bilinçli olunduğuna inanıyorum. Bununla birlikte, deprem eğitimi ve deprem sırası ve sonrasında yapılacaklar konusunda küçük çocuklardan başlayarak eğitimlerin yoğunlaştırılması gerekmektedir” demiş.

İstanbul’un altyapı ve yapı stoku anlamında depreme hazırlıklı hâle gelmesi için neler yapılması gerektiği hususunda da değerlendirme yapan Özener’in en dikkat çekici tesbiti şu: “Bu konuda önemli boyutta maddî kaynak temin edilip yoğun ve bilinçli bir çalışma yapılırsa yaklaşık 15 yıl içerisinde İstanbul depreme hazır hâle gelebilir. Bu konuda karar vericiler tarafından yapılmış olan açıklamaları baz aldığımızda da benzer bir hedef görülmektedir.”

Lütfen dikkat edelim: Bugün çalışmaya başlanırsa ancak 15 yıl içerisinde tedbir alma noktasında İstanbul depreme hazır hâle gelmiş olur denilmiş. Devlet hayatı bakımından 15 yılın kısa olduğu dahi düşünülebilir. Ancak ‘Marmara Depremi’nin üzerinden 20 yıl geçtikten sonra bu noktada olmamız büyük bir çelişki değil mi? Demek ki depremden hemen sonra yani 1999’dan itibaren gerekli tedbirler alınabilmiş olsaydı maddî tedbirler bakımından depreme hazır hâle gelmiş olunurdu.

Depreme hazır olmak gerektiği daha ilk günden itibaren söylendi. Hatta binaların yenilenmesi ve benzeri maddî ihtiyaçlar için ‘deprem vergisi’ dahi ihdas edildi. Peki, bunca vergi toplandığı hâlde bu paraları başka yerlere harcayanların hiç mi kabahati yok?

20 yıl boşa geçtikten sonra “Bari bundan sonraki 15 yıl boşa geçmesin” demekten başka ne yapılabilir?