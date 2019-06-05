Yine bayram coşkusu

Şükür ki oruç ayı Ramazan’ı geride bıraktık ve bayrama kavuştuk.

Geçen yıllarda olduğu gibi bu sene de dünyanın değişik yerlerinden sevindirici bayram haberleri geldi. Böyle güzel haberleri paylaşmamak olur mu?

Bayram coşkusunun yaşandığı yerlerin başında dünün ‘komünist’ Rusya’sı geliyor. Haberlere bakılırsa Moskova’da bayram namazı için camilere sığmayan binlerce Müslüman, caddelerde saf tutmak zorunda kalmış. Moskova Merkez Camisinin etrafındaki cadde ve sokaklar namaz için özel olarak trafiğe kapatılmış.

Polis güvenlik önlemleri alırken, cemaat kontrol noktalarından içeri girmiş. Namaz öncesinde Moskova Merkez Camisi’nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Başbakan Dmitriy Medvedev’in ülkede yaşayan Müslümanların Ramazan Bayramı’nı kutlayan mesajı okunmuş. Ayrıca, Ramazan Bayram namazı, Rus devlet televizyon kanalı ‘Rossiya-1’den canlı olarak yayınlanmış. Yaklaşık 20 milyon Müslüman’ın yaşadığı Rusya’da 7 bin civarında cami ve mescit bulunduğu da ayrıca dikkat çekici.

Balkanlar’da yaşanan bayram heyecanı da çok sevindirici. Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Kosova ve Arnavutluk’ta yaşayan milyonlarca Müslüman, Ramazan bayram namazını kılmak için camilere akın etmiş. Bosna Hersek’in başşehri Saraybosna’daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi dolup taşmış. Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic, bayram namazını kıldırmasının ardından yaptığı açıklamada, affetmek ve sabrın son derece önemli erdemler olduğuna dikkat çekmiş.

Sırbistan’ın başşehri Belgrad’daki tek cami olan Bayraklı Camisi de bayram namazı için gelen Müslümanlarla dolmuş. Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesindeki camiler de bayram namazını kılmak için gelenlerle dolup taşmış. (Geçen yıllarda bir bayram günü Sancak’ta bulunmuş ve oradaki coşkuya şahitlik etmiştik. Bu haber üzerine hayalen o günleri bir daha yaşadık./FÇ) İsviçre’deki Müslümanlar da cami yerine Cenevre şehrinin en büyük fuar alanı olan “Palexpo”da Ramazan Bayramı namazlarını kılabilmişler. Yaklaşık 7 bin kişinin katıldığı bayram namazının ardından dünyanın farklı ülkelerinden Müslümanlar bayramlaşmış. Namazı öncesinde İsviçre polisi özel önlemler almış.

Dünyanın pek çok yerinden bu anlamda haberler geldi. Tamamı, ümitvar olmak gerektiğini tasdik etmiş oluyor. Bunlara ilave olarak ‘yabancı’ liderler de anlamlı bayram mesajları yayınladılar.

İngiltere Başbakanı Theresa May, Ramazan Bayramı’nı kutladığı mesajında, ortak değerleri yok etmek isteyenlere karşı Birleşik Krallık ve dünyadaki Müslümanların yanında olduğunu belirtmiş.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in mesajı da dikkat çekici. “Ramazan ve orucun Almanya’daki ortak yaşamın tabii bir parçası haline gelmiş olmasından mutluluk duyuyorum” diyen Steinmeier mesajına “Almanya’nın Müslüman yurttaşlarını kalpten selamlıyorum” sözleriyle başlamış. “Sizi temin ederim ki nefrete, dışlamaya, Müslüman göçmenlerin ya da ‘Müslümanlar’ denilerek hepsinin, topyekün şüpheli olarak gösterilmesine tahammülümüz yok” da diyen Steinmeier, mesajını “Hepinize huzurlu ve mutlu bir bayram diliyorum” sözleriyle tamamlamış.

Tabii ki böyle müjdeli haberlerin yanında bayram gününde bile ittihad edememiş bir ‘İslam dünyası’ ile karşı karşıyayız. Bazı ülkeler Ramazan Bayramını bugün idrak edecekler. Pek çok konuda toplantı yapıp kararlar alan İslam İşbirliği Teşkilatı’nın bu meseleye gündemine alıp ittifak sağlaması en büyük temennimiz. İnşallah sonraki bayramlarda ittifak sağlanır ve bütün dünya aynı gün bayramı idrak eder...