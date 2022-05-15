Yine güzel haber

Hem güzel, hem de Türkiye’yi idare edenlerin örnek alması gereken bir haber bu defa Belçika’dan duyuldu. Habere göre Belçika, bahis ve kumar reklamlarını yasaklamak için gerekli çalışmaları yapmaya başlamış.

Haberde şu bilgiler var: Belçika hükümeti, bahis ve kumar reklamlarının televizyon, radyo, yazılı basın, sosyal medya, e-posta ve telefon mesajı gibi her türlü ortamda yasaklanması için çalışma yürütüyor. Belçika Adalet Bakanı Vincent Van Quickenborne, yaptığı açıklamada, bahis ve kumar reklamlarının 2022 sonuna kadar yasaklanacağını duyurdu. Belçika’da kumar ve bahis oyunları oynayan yaklaşık 100 bin kişinin sorunlu davranışlar sergilediğini belirten Adalet Bakanı Van Quickenborne, 30 bin kişinin kumar bağımlılığı olduğunu hatırlatmış. Belçika’da kamuoyuna 2019’da açıklanmış son verilere göre, kumara her yıl 2 milyar euro harcanıyor. Yetişkin nüfusun yüzde 64’ü yılda en az bir kez kumar veya bahis oyunu deniyor. (AA, 9 Mayıs 2022)

İstanbul’dan daha az bir nüfusa sahip olan Belçika, Avrupa Birliği üyesi. Açıklanan rakamlara göre Belçika’da 30 bin kişi kumar bağımsısıymış. Peki, 80 milyonu aşan nüfusuyla “Büyük Türkiye”de kaç kişi kumar ve benzeri fena alışkanlıkların bağımlısı durumunda? Rakamlar her yıl değişse de, bu konuda çok iyi durumda olduğumuz söylenemez. Peki, kızmak ve kınamak için fırsat kolladığımız AB üyesi Belçika, böyle doğru ve haklı bir karar alırken benzer kararları Türkiye’nin çok daha önce alması icap etmez miydi? Niçin Belçika’da yasaklanacak olan bu kötülüklerin reklamı, ülkemizde serbest olsun?

Hangi ülke olursa olsun, bahis ve kumar reklamlarının; televizyon, radyo, yazılı basın, sosyal medya, e-posta ve telefon mesajı gibi her türlü ortamda yasaklanması çok isabetlidir. Belçika böyle bir adım attığına göre muhtemelen bu adımı diğer AB üyesi ülkeler de takip edebilir. Bu doğru adımı ülkemizin de bir gün dahi beklemeden atmasında sayılamayacak kadar fayda vardır.

Maalesef başta büyük şehirler olmak üzere Türkiye’nin her yerinde ‘perdelenmiş kumar’ olan bahis sitelerinin reklamları vardır. Bu kötülüklerin sosyal medya, e-posta, telefon mesajı gibi “her türlü ortamda” yasaklanacak olması da ayrıca alkışı hak eder. Ükemizde, bilhassa sosyal medya bu konuda çok ‘serbest’ ve denetimsiz. En başta gençleri tuzağa düşüren ‘kumar siteleri’nin mutlak surette engellenmesi icap eder.

Belçika bu adımı belli ki ‘dini saikle’ atmıyor, ama netice itibarıyla bu adım ‘fıtratın gereği’ değil mi? Demek ki bütün insanlık nihayet olarak fıtrata dönecek ve fıtrata uygun adımları atacak. Keşke, başta Türkiye olmak üzere bütün İslam dünyası bu noktada Avrupa ve dünya ülkelerine örnek olsa...

İnşallah her gün güzel haberler duymaya devam ederiz... Amin.