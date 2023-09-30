Yine ‘yeni anayasa’

Yeni anayasa hazırlanması ile ilgili tartışmalar gündeme geldiğinde her defasında; “Darbecilerin hazırladığı 12 Eylül 1982 anayasasını aratmayacak daha iyi bir anayasa hazırlanması gerektiğini” ifade etmeye çalışıyoruz. Türkiye bunu yapabilir, ancak bunun için ‘siyasi irade ve iyi niyet’ gerekir.

Türkiye’yi idare edenlerden neredeyse her yıl ‘Yeni anayasa hazırlanmalı, hazırlıyoruz, hazırladık’ şeklinde açıklamalar duyuyoruz. Bilhassa seçim zamanlarında bu mesele gündemi meşgul ediyor. Sonra ne oluyorsa oluyor ve konu bir anda unutuluyor. Son zamanlarda bu mesele yeniden gündeme getirildi. Bu çıkışlar caba, ‘ekonomik kriz’i milletin gündeminden uzaklaştırmak için mi yapılıyor? Gerçekten bir anayasa yapmak ‘iradesi’ varsa bunun yolu bellidir. Mümkün olduğu kadar geniş bir katılımla bu çalışmalar yapılabilir. Fakat şimdiki idareciler tam tersini tercih ediyor ve bir bakıma ‘gizli çalışmalar’ yaptıkları iddia ediliyor.

Şu da var ki, ‘daha iyi bir anayasa’dan önce mevcut anayasa ve kanunlar iyi niyetle ve iyi şekilde uygulanmalıdır. Türkiye’yi idare edenler istese, eldeki ‘kötü anayasa’ ile bile Türkiye çok daha iyi idare edilebilir. Mesela; hak, hukuk ve liyakate göre iş görmeye mevcut anayasa izin vermiyor mu? Mevcut anayasa ya da kanunlar ‘mülakat’ı mı emrediyor? Aynı şekilde mevcut anayasa ya da kanunlar; “birinin hatasıyla eşini, dostunu, akrabasını, annesini, babasını da cezalandır” diyor mu? Yeni ve sivil bir anayasa elbette isteriz, fakat Türkiye’nin birinci önceliği mevcut kanunları doğru şekilde uygulamak değil mi? Anayasa ve kanunları keyfi şekilde uygulayan ya da kanunları dikkate almadan iş yapanların ‘Yeni anayasa ihtiyaç’ demesi ne ölçüde inandırıcıdır? Anayasa ve kanunlara göre mesela; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) kararları kesin olarak uygulanması icap ederken, bunun dikkate alınmamasını nasıl izah edeceğiz? Hele önce mevcut kanunlar iyi niyetle bir uygulansın...

Daha İyi Yargı Derneği’nin Başkanı Mehmet Gün, tartışmayı şöyle yorumlamış: “Siyaseten tarafsız bir düşünce kuruluşu olan Daha İyi Yargı Derneği’nin başkanıyım. 2017 yılında “Türkiye’nin Orta Demokrasi Sorunları ve Çözüm Yolu” isimli bir kitap yayınladık. 2021’de “A’dan Z’ye Türk Yargı Reformu” isimli başka bir kitap daha yayınladık ve bu kitapta yargı bölümüne ilişkin anayasa hükümlerinin tarafımızdan yazılmış taslaklarına da yer verdik. (...) Bir seri yenilikçi yapısal reformlar öneriyoruz. (...) Önerilerimizi cumhurbaşkanlığına, Hukuk Politikaları Kurulu’na, Adalet Bakanlığı’na ve ilgili yüzlerce kişi ve kuruma gönderdik. Üzerine bu kadar çok söz söylediğimiz halde Daha İyi Yargı Derneği’nin anayasa çalıştaylarına davet edilmemesi ya da bu çalıştayların çalışmalarından haberdar edilmemiş olmamız garip bir durum. Sorduğum bir kısım anayasa hukukçuları da ne çalıştaylardan ne de anayasa yazım çalışmalarından haberdarlar. Davet de edilmemişler.” (yetkinreport.com, 28 Eylül 2023)

Hani yeni anayasa ‘çok geniş bir yelpaze’de hazırlanmak isteniyordu? Sakın, ‘yeni anayasa’nız ‘12 Eylül darbe anayasası’nı aratmasın!