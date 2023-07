Yol notları bitmez

Özel araçlarıyla yolculuk edenlerin en çok şikâyet ettiği konulardan biri de trafik cezalarıdır.

Trafik kurallarına uymak icap ettiği elbette tartışmasızdır. Bir trafik yarışması sloganında ifade edildiği üzere “En pahalı ceza, kazadır.” Buna rağmen ceza uygulamalarında adaletli olmak gerektiği de her halde kabul edilir.

Trafik kuralları her halde insanları cezalandırmak için ihdas edilmemiştir. Kurallar, en başta kazaları önlemek için olmalı. Maalesef ülkemizdeki bazı uygulamalar ‘bütçe açığını kapatmak’ için yapılmış gibi anlaşılıyor. Bütçe hazırlanırken trafik cezalarından gelecek miktarın tahmin edilerek yazılması ve hedefe ulaşılması için ‘kontrol’lerin dönem dönem sıkılaştırılması her halde tesadüfi değildir.

Yaz döneminin bir kısmını Çayeli, Senoz Vadisindeki köyümüzde geçirdik. Bayram sonrasında özel araçla İstanbul’a dönerken yollarda karşılaştığımız bazı tablolar, yıllar geçse de bazı yanlış uygulamaların devam ettiğini hatırlattı. Aynı zamanda yolcuların bazı ihtiyaçlarının hiç düşünülmediği de söylenebilir.

Mesela, Karadeniz sahilinden devam eden kilometrelerce yol boyunca; yolcuların denizden istifadesi her halde hiç düşünülmemiş. Şöyle denize nazır bir ‘yolcu piknik alanı’ olsa, yolcular buralarda mola verse çok daha iyi olmaz mı? Hele sıcak havalarda bu ciddi bir ihtiyaç olarak hissediliyor. Fakat bunca il, bunca ilçe belediyesi ya da devletini ilgili kuruluşları bu noktada bir adım atmış değil. Neredeyse bir metrelik bir gölgelik bulmak imkânsız. Bunun yerine, sahil ilçeleri güzel, gölgelikli ‘yolcu piknik alanları’ yapılsa; çok daha iyi olmaz mı? Bu yollarda seyahat eden yerli ve yabancı turistler bu alanlarda dinlense, hem denizden istifade etse kötü mü olur? Şirin sahil ilçelerimizde Çayeli başta olmak üzere deniz sahilinde yer alan bunca ilçemiz sahilden istifade edebiliyor mu?

Karadeniz sahilinden gelip Tosya üzerinden İstanbul’a bağlanan yol, geçmiş yıllara nispetle daha bakımlı. Ancak yol üzerindeki Osmancık sehir içi geçişindeki yol tabanı bozulması yıllardan beri düzeltilmiş değil. Bu durum, Osmancık ilçesinin belediye başkanı, idarecileri ve kaymakamının ilgisini çekmiyor mu? Yoğun trafik ve tır araçlarının geçişi sebebiyle yollarda tekerlek izi çıkmış... Çok az bir çalışmayla düzelmesi mümkün olan bu işlerin ertelenmesi yanlış değil mi?

Belediyeler seyahat edenleri düşünüp gölgeli ‘yolcu piknik alanları’ hazırlamamış diye eleştirdik. Tosya yakınlarındaki bir cami imanı ya da cemaatini de tebrik ve takdir etmek lazım. Namaz molası için cami bahçesine girdiğimizde çok güzel bir sürprizle karşılaştı. Cami bahçesinde büyük ağaçlar olduğu için her yer serin. Buna ilave olarak 3 adat ‘piknik masası’ yerleştirilmiş ve yolcular burada hem dinleniyor hem de yemeklerini afiyetle yiyebiliyor. Kargı Müftülüğüne bağlı Arık Köyü Akçayız Mahallesi Camisinin cemaatini ve ilgilileri tebrik ediyoruz. Her ilde ve her ilçede böyle yerlerin olması büyük bir ihtiyaç... İşin özü, vatandaşı ‘insan’ yerine koymakla başlıyor vesselam.