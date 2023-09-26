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26 EYLÜL 2023 SALI - YIL: 54

Yol yapana dua ve rahmet

Faruk ÇAKIR
26 Eylül 2023, Salı
Bir vesile ile hafta sonu (23 ve 24 Eylül 2023) (Rize) Çayeli’nden (Sivas) Divriği’ye gidip gelmek icap etti ve dolayısı ile iki günümüz yollarda geçti. Bu iki gün boyunca bir defa daha gördük ki “Büyük Türkiye”yi inşa edebilmek için hep birlikte daha çok çalışmamız gerekecek.

Cumartesi sabahı erken saatlerde Senoz Vadisi’nden başlayan yolculukla ikindi vaktinde Divriği’ye ulaştık. Aynı şekilde Pazar günü akşamında ise kısmen farklı yollardan gelerek yine Çayeli’ne dönmüş olduk.

Yolculuk esnasında Rize, Trabzon, Gümüşhane, Giresun, Erzincan ve Sivas ilçelerinden geçmiş olduk. Seyahat vesilesiyle gördük ki, bazı yollar ‘otoban’ olmuşken; bazı yollar halen ‘tek gidiş-tek geliş’ olarak hizmet veriyor. Elbette böyle olması tabii karşılanabilir; fakat yapılan propagandaya bakılırsa ülkemizde bütün yolların ‘otoban’ olduğu akla gelebilir. Çünkü, “Türkiye’de yol yoktu, hepsini biz yaptık” benzeri propaganda yapan bir anlayış var. Ziyaret vesilesiyle çektiğimiz bazı yol fotoğraflarını sosyal medyada paylaşınca bazı arkadaşlarımız kinaye yollu, “Emeği geçenlere bir teşekkür edersin elbet” diye mesaj yazmışlardı. Elbette millet menfaatine iş yapan herkese teşekkür ederiz ve ettik de. Daha önce de değişik vesilelerle tekrarladığımız üzere, Türkiye’nin inşası ve imarı için çakılan her ‘çivi’ teşekkürü hak eder. Ancak bu ‘çivi’nin ‘teker’e çakılmaması icap eder.

Yalnız şöyle ince bir nokta vardı: Paylaştığımız fotoğraftaki yok ‘tek şerit gidiş-tek şerit geliş’ bir yoldu. Yani “bölünmüş yol” bile değildi ve üstelik bu yol (Kemah-Kuruçay yolu) belki de 60 ya da 70 yıl önce yapılan bir yoldu.

Giresun’un Çamoluk ile Sivas’ın Gölova ilçeleri arasındaki yol üzerinde bulunan ‘tek şeritli’ “YSE Köprüsü” ise tam bir fecaat. 6 yıl önce de bu yoldan geçmiş ve bu köprü üzerinde kaza yapmaktan kıl payı kurtulmuştuk. Şöyle ki, gidiş ve geliş olan yol bir anda ‘tek şeritli köprü’ye bağlanıyor ve bilmeyenler için kazaya davetiye çıkarıyor. 6 yıl önceki seyahatimizde karşıdan gelen olduğu halde köprüye girmeye çalıştık ve bir tehlike atlattık. Tabii ki o köprüsü sürekli kullananlar bu durum biliyor ve tedbirini alıyor. Bilmeyenler için ise tam bir ‘ecel’ köprüsü. Neyse ki, bu köprü artık çift şeritli olarak yapılacakmış. İlgili haber şöyle: “13.01.2023 tarihinde ihalesi yapılan YSE köprüsünün ve bağlantı yollarının bugün itibari ile şantiye kurulumu ve yapımı işine başlandı. Yaklaşık olarak 106 metre uzunluğunda ve 15 metre genişliğinde olacak köprü ve bağlantı yolların inşallah yıl sonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor.” (yenisebinkarahisar.net, 25 May 2023)

Kemah’taki “Melikgazi Türbesi” ve çevresi de ihmal edilmiş gibi görünüyor. Divriği zaten başlı başına bir tarih... Divriği Ulu Camide yoğun bir restorasyan çalışması var. İnşallah en kısa zamanda tamamlanır ve ziyarete açılır.

“Yol notları” uzar gider ama kısa kesmekte fayda var. Zengin Anadolu’nun tembel mirasçıları olmayalım ve el ele, birlikte çalışıp “Büyük Türkiye”yi inşa edelim inşallah.

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