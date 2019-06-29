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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 HAZİRAN 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Yolculuk öğreticidir

Faruk ÇAKIR
29 Haziran 2019, Cumartesi
Dünya ülkelerini gezmek ister, ama bunun için ekseriyetle imkânımız olmadığını söyleriz.

Tabiî ki dünyayı gezmek için maddî imkân gerekli. Ancak Türkiye’yi ve hatta yaşadığımız şehri bildiğimiz, gezdiğimiz ve tanıdığımız söylenebilir mi? Hele hele İstanbul gibi büyük şehirleri tanımak için epey bir zaman ve imkân ayırmak gerekir.

Özel vasıtalarla Türkiye içinde yapılan seyahatlerde daha fazla şehri görmek ve tanımak imkânı var. Bir Karadeniz yolculuğunda çoğu defa kenarından ve hatta içinden geçtiğimiz bazı ilçelere uğramaya karar verdik. İlk uğrak yerimiz Çerkeş oldu. Aytaç Tesisleri’ni geçtikten hemen sonra Çerkeş’e girdik ve önümüze çıkan ilk tarihî eser tabelâsı olan “Seyyid Mustafa Çerkeşi Hazretleri”nin cami ve türbesine yöneldik. Arabayı park edip etrafı gezmeye başlayınca, camide ‘elif-be’ öğrenen çocuklardan biri yanımıza koşarak, “Amca, türbeyi mi ziyaret edeceksiniz?” diye sordu. “Türbeyi, camiyi, etrafı... ziyaret edeceğiz” deyince çocuk hemen camiye koştu ve hocadan türbenin anahtarını kapıp geldi, türbenin kapısı açıp bizi ‘buyur’ etti. Teşekkür ettik ve hem türbeyi hem de çevresinde tarihî mezar taşlarının olduğu mezarlığı ziyaret edip vefat edenlere Fatihalar gönderdik. 

Sonra şehir içinde kısa bir tur atıp yeniden yola revan olduk. Başka pek çok il ve ilçede olduğu gibi Çerkeş’te de bakıma muhtaç tarihî eserler dikkat çekiyor. Şehrin merkezinde bulunan bazı tarihî binalar himmete muhtaç. Elbette bunlar imkân meselesi, ama biraz da ihmal edilmişlik söz konusu gibi görünüyor. Kayıtlara göre Osmanlı devrinden kalan hanlar, hamamlar, okul ve medreselerin çoğu 1902 ve 1944 yıllarında meydana gelen depremlerle yıkılmış.

Sonraki ziyaret mekânımız Tosya oldu. Bazı Tosyalı abi ve arkadaşlar her defasında “Tosya’yı görmeyen Türkiye’yi gezdim demesin. Asya, Avrupa sonra da Tosya” diye takılırlardı. Bismillah diyerek yönümüzü Tosya’ya çevirdik. Tosya da güzel bir ilçe. Orada da çok sayıda tarihî eser var. Camiler, güzel evler, intizamlı sokaklar... Ancak en başta ilçenin İstanbul yönünden girişinde bir problem var. Bir ilçe girişi ancak bu kadar intizamsız olabilir. Kavşak çalışmaları tamamlanmadığı için “Acaba yanlış yola mı girdim?” sorusu akla geliyor. Şöyle bir “Tosya’ya hoşgeldiniz” levhası asılsa daha iyi olmaz mı? 

Tarihî eserlerin korumasını gereği gibi yapamadığımızı Tosya örneğiyle de görmüş olduk. Bakımı ve muhafazası yapılmış küçük evler ilçeye ayrı bir güzellik katmış. Gel gör ki her ne sebeple olursa olsun bu ilçemizde de çok sayıda güzel, ama terk edilmiş ev dikkat çekiyor. Acaba bu evler aslına uygun şekilde restore edilip turizme kazandırılamaz mı? Tarihî camilerin kapılarında plastik doğrama ile yapılmış ilâveler de iyi durmuyor. Düşünün ki caminin adı “Ulu Cami” ve sizi plastik doğramalar karşılıyor... 

Tosya merkezdeki üstü kapalı otopark ve ‘halk pazarı’ da dikkatimizi çeken yerler arasında. Bahçelerden toplanan erik, kiraz, kayısı ve domates gibi ‘köy ürünleri’ hanımlarca uygun fiyatla satılıyor. Bu ürünlerden bir miktar satın alarak Tosya ekonomisine hareket kazandırmış olduk.

Tabiî ki özel vasıtalarla yapılan yolculuklarda dertlerden biri de trafik cezaları... Yollar eskiye nisbetle daha bakımlı. Ancak otobandan çıkıp ‘bölünmüş yol’a girince ani hız kesici levhalar sürücüleri tedirgin ediyor. Hele hele Samsun’dan sonraki yollar bu bakımdan çok riskli. Neredeyse her 500 metrede bir ‘yaya geçişi’ ya da ‘kavşak’ olması yolculuğu çekilmez hale getiriyor.

Her şeye rağmen “Seyahat edin, sıhhat bulun” Hadis-i Şerifine uyarak imkânlar ölçüsünde ziyaretleri devam ettirmek gerekir. Yolculuk yorucu olsa da öğreticidir vesselâm...

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