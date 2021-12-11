Yolsuzluğun faturası millete

Her dönem yolsuzluk, usûlsüzlük ve kayırmacılık olmuştur; ama bunların günümüzdeki kadar ayyuka çıktığı ve sıradan hale geldiği az olmuştur. Başta büyük ihaleler olmak üzere hemen her ihalede şüpheler dile getiriliyor.

Hele hele ülkemizdeki en büyük ihalelerin ‘5 büyük şirkete’ verildiğini sağır sultanlar da biliyor. Üstelik bu ihaleler kamuoyuna açık şekilde yapılan ihaleler değil. Bu durum netice olarak devletin ve milletin zarar etmesine yol açıyor. İhaleler canlı yayınlansa ve şartlarını yerine getiren herkes bu ihalelere katılmış olsa çok daha doğru olmaz mı?

Bir değerlendirmeye göre, küresel düzeyde yapılan çalışmalar, dünyada enerji, yapım işleri, inşaat, madencilik, ilâç gibi sanayilerin yolsuzluğa karşı en açık sektörler olduğunu göstermiş. Haliyle ülkemizdeki ihalelerde de risk var. Nitekim, Uluslararası Şeffaflık Örgütü Türkiye Temsilcisi Oya Özarslan, Türkiye’de küçük ölçekli yolsuzluklardan, büyük ölçekli yolsuzluklara kayma olduğunu ifade etmiş. (dw.com/tr, 9 Aralık 2021)

“Peki yolsuzluğun varlığı Türkiye ekonomisi ve Hazine açısından neye mal oluyor?” Oya Özarslan, Türkiye’nin geçen seneki GSYİH’sinin 720 milyar dolar civarında olduğu düşünüldüğünde (yolsuzluğa giden paranın) bu rakamın en az 4 milyar dolara karşılık geldiğini ifade edip şöyle demiş: “4 milyar dolar; eğitime, sağlığa, barınmaya, okula, ihtiyacı olan kişilerin sosyal yardımına harcanabilecek iken yanlış ellere, gizli işlemlere, karanlık birtakım faaliyetlere gitmiş durumda.”

Diyelim ki bu rakamda abartma var ve Türkiye’de yolsuzluğa, usûlsüzlüğe ya da adam kayırmaya 2 milyar dolar gidiyor olsun. Bu rakam az görülebilir mi? Üstelik bu paralar istendikten sonra yolsuzluğa değil de millete harcanabilir. Samimî olarak gayret gösterilse yolsuzluk büyük oranda azalmaz mı? Bunun için ilk iş olarak ihaleler eşe dosta değil de, ehil olana ve şeffaflıkla verilse bundan kim kazanç- lı çıkar? Türkiye haksız yere 5 büyük müteahhidi zengin etmek mecburiyetinde midir? Niçin ihaleler belli başlı kişilere veriliyor ki?

Şunu da bu vesile ile hatırlatmakta fayda var ki, ihale kanunu son yıllarda neredeyse ayda bir değiştirilmiş durumda. Çok defa gündeme geldiği üzere son 20 yılda belki de 200 defa değiştirilmiş bir ihale kanunundan bahsediliyor. Velev ki yılda bir değiştirilmiş olsun, bu bile fazla değil mi? Dünya âlem belki de 50 yılda bir değişiklik yapar, bizde ise hemen her yıl değişiklik... Bunu millete izah etmek ve makul görmek mümkün müdür? Üstelik bu değişiklikler iyi yönde değil, ihalelerin daha da kapalı olmasına yol açıyor. Âcil durum, özel durum ve benzeri bahanelerle ihaleler sürekli belli kişilere veriliyor.

Bu anlayışın Türkiye’ye ve millete fayda vermesi mümkün değil. Bu bakımdan tez elden yanlış yoldan dönülmeli ve ihaleler gayet açık ve şeffaf bir şekilde ‘ehil olana’ verilmeli.

Ki, milletin parası millet için harcansın…