Yolsuzluğun hesabı ağır olur

Adaletin tam olarak tecelli etmediği yerlerde hem yolsuzluk hem de usulsüzlükler sürüp gider. Türkiye'deki ihalelerin ekseriyetle açık ve şeffaf olmaması yolsuzluk iddialarını da beraberinde getiriyor. Türkiye'yi idare edenler de bu iddialar karşısında ekseriyetle susmayı tercih ediyor. "Yolsuzluk ve usulsüzlük olamaz, böyle şeylere imkan vermeyiz" diyen idarecilerin sözleri genellikle sözde kalıyor.

Milyar dolarlık büyük ihalelerin belli şirketlere verildiği sır değil. Ayrıca ihale kanununun dünyada eşi ve benzeri olmadık sayıda değişmesi de dikkat çekici. Bir habere göre yürürlüğe girdiği 2003 yılından beri 190 defa değişen Kamu İhale Kanunu bir defa daha değiştiriliyor. Her türlü doğalgaz ithalatı kanun hükümlerinden istisna tutulacakmış. (13 Ekim 2020) Bir kanunun 17 yılda değil 190 defa, 20 defa değişmiş olması bile bir çelişki ve gariplik değil mi? Yılda bir defa değişen bir kanunla adalet tesis edilebilir mi? Nasıl bir hal ki bir yıl sonrası gelişmeler tahmin edilip ona göre kanun yapılamıyor? "Hayır, ihale kanunu bu kadar değişmedi, bu doğru değil" diyen idareci var mı?

Büyük şehirlerdeki ihalelerden de iyi haberler duyulmuyor. Hele hele Ankara'da bir 'park' ihalesi var ki iddialar duyanları şoka uğratıyor. Yapılan açıklamalara göre mesele hukuka ve adalete havale edilmiş görünüyor. Bir milyar dolara yakın bir israftan ve yanlıştan bahsediliyor ki Türkiye'yi idare edenler de bu iddiaları inkar etmiş değiller. Başka bütün ihaleler doğru yapılmış olsa bile tek başına Ankara'daki bu meşhur 'park' ihalesi yanlış olarak Türkiye'yi idare edenlere yeter. Daha da dikkat çekici olan, bu ihaleyi yapan dönemin idarecileri, kendi partilerine mensup başka idareciler tarafından da itham edildiği halde 'hiç bir şey olmamış gibi' davranılmasıdır. Bu büyüklükte bir israf iddiası ortaya atıldığında hukukun acil bir şekilde devreye girmesi gerekmez miydi?

Büyük şehirleri ilgilendiren bu iddiaların duyulmaması, israf belgelerinin inkar edilmesi ve sahip olunan medya gücüyle karartma yapılması Türkiye'nin ve milletin menfaatine olan işler değildir. Her toplulukta yanlış yapanlar olabilir. Önemli olan bunlar duyulduğunda ortaya konulacak tavırdır. Maalesef Türkiye'yi idare edenler, yolsuzluk ve usulsüzlük iddiaları gündeme geldiğinde önce "Kim yapmış?" bakıyorlar. Oysa yanlışı ve usulsüzlüğü kim yaparsa yapsın itiraz edilmelidir. Maalesef şimdiye kadar bu hassasiyet gösterilmediği gibi, bundan sonrası için de umut ışığı görünmüyor.

Ancak şunu unutmamak gerekir ki, "Benim yanlışçım iyidir" tavrını takınanlar uzun dönemde kaybetmeye mahkumdur.

Tüyü bitmedik yetimlerin hakkını yiyenler hesap vermeden bu dünyadan göçebilirler, ama ahirette ince hesap vereceklerini unutmasınlar.