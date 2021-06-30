"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Yolsuzluğun yolu

Faruk ÇAKIR
30 Haziran 2021, Çarşamba
Yolsuzluk sadece ülkemizin değil, bütün dünyanın derdi.

Her ülkede az ya da çok usûlsüzlük ve yolsuzluk yapanlar vardır. Ancak açıklık ve şeffaflığın olduğu ülkelerde usûlsüz iş yapanlar kanun önünde hak ettiği cezayı alır. Adaletin iyi işlemediği ve şeffaflığın olmadığı yerlerde ise maalesef ekseriyetle yolsuzluk yapanların yaptıkları yanlarında kâr kalır. Yakın tarihe baktığımızda yolsuzluk ve usûlsüzlük yapanların hak ettikleri cezayı tam olarak aldığını söylemek kolay değil. Gerçi öyle kişiler sandıkta ceza alıyor, ama esasında kanun ve hukuk önünde de ceza almaları icap eder. Şu da var ki, darbe yapanların hak ettikleri cezayı almadığı bir yerde yolsuzluk yapanların hak ettiği cezayı almamış olması tabiî bir neticedir.

Eski yıllarda yolsuzluk yapmak da belki daha zordu. Ancak günümüzde bir ‘tık’la dahi olsa yolsuzluk yapmak mümkün. Elbette bırakılan ‘elektronik iz’ler sebebiyle yolsuzlukların ortaya çıkması da kolay, ama ekseriyetle en azından dünyada “Atı alan Üsküdar’ı geçiyor.” 

Bir dönem Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı üstlenen Abdullah Güzeldülger, yolsuzluk yapanların bunu nasıl yaptığını anlatmış. Güzeldülger, bazı kayyumlar arasında 100-150 şirketten maaş alanlar bulunduğunu, bir kayyımın 100-150 şirketten 5 bin lira maaş aldığını, TMSF’nin bu kişiyle ilgili dosya hazırlayıp Cumhuriyet Savcılığı’na gönderdiğini, ama bir sonuç alınamadığını da belirtmiş.

Birden çok maaş alma meselesi her halde yolsuzluğun bir yolu olmuş durumda. Muhtemelen önümüzdeki yıllarda bu konu hakkında değişik haberler duyulur. Apaçık yanlış bir uygulama olan bu meselede bile Türkiye’yi idare edenlerin ‘dur’ dememesi acaba nasıl izah edilir? Hele hele bu konuda hazırlanan dosyaların üstünün örtülmesi acaba kimin sorumluluğundadır?

Türkiye’de yolsuzluğun ‘dört yol’la yapıldığını hatırlatan Güzeldülger, bunları şöyle sıralamış:

“Bunlardan biri vakıf ve dernekler üzerinde Hazine’ye girmesi gereken paraların bloke edilerek vakıf ve derneklere yönlendirilmesi.

“İkinci yolsuzluk yolu, ihalelerde rekabetsiz ortamlar oluşturuluyor. Pazarlık usûlü ihale yöntemiyle maliyetin olması gerekenden biraz daha yukarıda rakamlar oluşuyor.

“Üçüncü yolsuzluk yolu, ihale ile yapılması gereken hizmet alımlarının kişi ve firmaya özel doğrudan sözleşme yoluyla yapılması.

“Dördüncü yolsuzluk yolu, özelleştirme satışları ve büyük ihalelerle firma satın alımlarında, satıştan kısa bir süre sonra, gerçek alıcıya hisse devir yöntemi.” (Karar TV’ye yaptığı açıklama, 23 Haziran 2021)

Muhtemelen başka yolsuzluk yolları da var, ama acaba burada bahse konu edilen yolsuzluk yolları kapatılmak istendi mi? Türkiye’yi idare edenlerin hem yolsuzluklara karşı çıkıyor imajı verip hem de yapılan bu yanlışlara sessiz kalması çok büyük bir çelişki değil mi? Gerek vakıflar yoluyla ve gerekse adaletsiz ihaleler yoluyla yapılan yolsuzluklar istense engellenemez mi? 

Bunca yolsuzluk iddia ve haberleri karşısında sessiz kalan, ‘her şey yolunda’ tavrı sergileyen idareciler hem dünyada hem de ahirette hesap vereceklerini unutmasınlar. Milletin tek kuruşunu hak etmeyene verenleri Allah’a havale ediyor ve bütün yolsuzluk yollarının tıkanması ve kapanmasını talep ediyoruz vesselâm.

Okunma Sayısı: 166
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kiralar uçunca...

    Marmara depreminden 28 milyon kişi etkilenecek

    Enflasyon hedefleri tutmuyor

    AYM: Kararı MGK değil, yargı verir

    Fransa’da tepki çeken yasa tasarısı yeniden görüşülmeye başlandı

    Biden'dan İsrail'e güvence

    Miami'deki kurtarma çalışmaları 6. gününde: Ölenlerin sayısı 11'e yükseldi

    Mutlu olacağınız mesleği seçin

    BM'den İsrail'e bir çağrı daha: Yıkımları durdur ve uluslararası hukuka uy!

    Matera Bildirisi kabul edildi: ''Gıda güvensizliğinden derin endişe duyuyoruz''

    Koca: Delta varyantı artıyor

    Türkiye'de son 24 saatin Koronavirüs Tablosu

    'Her 4 kişiden birinin aşısı tamamlandı'

    101 milyar yapılandırıldı

    Kanada'da yatılı kilise skandalıyla ilgili imza kampanyası başlatıldı

    Etiyopya'nın Tigray bölgesinde tansiyon düşmüyor

    Lübnan yeniden ayakta

    İngiltere'de yeniden artan vaka sayıları endişelendiriyor

    Yeni fakülte, enstitü ve yüksekokul kurulması kararları açıklandı

    Vaka sayısı en çok hangi illerde azaldı?

    En Çok Okunanlar

    Genel

    AYM: Kararı MGK değil, yargı verir
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ne yediğini bilmeyen toplumda,temiz ve helâl beslenmenin zorluğu (2)
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Sandığı çeke çeke getirmek
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Marmara depreminden 28 milyon kişi etkilenecek
    Ali FERŞADOĞLU

    Fiilî siyasetten kaçmak başka, ölçü vermek başka…
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Enflasyon hedefleri tutmuyor
    Ahmet BATTAL

    Not veren e-referans kurumları başıboş
    Süleyman KÖSMENE

    Allah, kâfire düşman mıdır?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.