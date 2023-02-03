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3 ŞUBAT 2023 CUMA - YIL: 53

Yolsuzluk dert değil mi?

Faruk ÇAKIR
03 Şubat 2023, Cuma
Ülkemizde ciddi bir ‘yolsuzluk problemi’ odluğunu ‘sokaktaki vatandaş’ dahi bildiği ve gördüğü halde; Türkiye’yi idare edenler ‘böyle bir problem yok’ gibi davranıyor.

Böyle bir problem yok ise, ortaya çıkan ‘tablo’ niçin kötü? Eğer problem varsa, idareciler bu meseleyi niçin gündem yapmaz ve çare bulmaz, bulamaz?

Konu ile ilgili bir haber şöyle: “Uluslararası Şeffaflık Örgütü, Yolsuzluk Algı Endeksi’ni açıkladı. Türkiye Yolsuzluk Algı Endeksi’nde son 10 yılın dibinde. Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün 2022 Yolsuzluk Algı Endeksi’nde 180 ülke arasında 101. sırada yer alan Türkiye, 2013’ten bu yana 48 basamak gerileyerek son 10 yılın en düşük puanını aldı. Türkiye geçen yıl açıklanan 2021 yılına ait endekste, 38 puanla 96. sırada yer almıştı. Buna göre Türkiye son bir yılda iki puan kaybederken ülke sıralamasında beş basamak daha geriledi. Tayland, Sri Lanka, Sırbistan, Peru, Panama, Kazakistan, Ekvador ve Arnavutluk ile aynı sıraya yerleşti. Açıklanan endeksle birlikte Türkiye, son 10 yılın en düşük puanını da almış oldu. 2013 yılına ait endekste 50 puanla dünya genelinde 53′üncü sırada yer alan Türkiye, 10 yılda önemli ölçüde gerileyerek 48 basamak birden düştü. Bu aynı zamanda endeks açıklandığından bu yana Türkiye’nin aldığı en düşük puan oldu. Türkiye, endeksin ilk açıklandığı 2012’de 49 puanla 54. sırada yer alıyordu. Yolsuzluk Algı Endeksi 2022 Raporu’nu değerlendiren Uluslararası Şeffaflık Örgütü Türkiye Temsilcisi Oya Özarslan, son 10 yılı “Türkiye’nin yokuş aşağı gitme süreci” olarak nitelendiriyor. Türkiye’nin 10 yılda 14 puan kayıpla 48 ülkenin daha gerisine düştüğünü vurgulayan Özarslan’a göre bu tablo, Türkiye’de yolsuzlukla mücadele için herhangi bir adım atılmamasıyla ilişkili.  (DW Türkçe, 31 Ocak 2023)

Bu tablo karşısında endeksi hazırlayanlara kızanlar olabilir. Fakat, aynı habere göre ülkemiz, endeksin ilk açıklandığı 2012’de 54. sırada yer alıyormuş. Demek ki kabahati ‘endeksi hazırlayan’larda bulmak inandırıcı olmaz. Ülkemizin; 2013’ten bu yana 48 basamak gerileyerek son 10 yılın en düşük puanını almış olması, her halde idarecilere bir mesajdır. Bu mesajı görmemek, kabahati bu ‘liste’yi yapanlarda bulmak sadece kendini kardırmak açıklanabilir.

Türkiye’yi idare edenlerin ‘yolsuzluk derdi’ni dert edilmesi şarttır. Tabii ki bunun için yolsuzluğun fena bir şey olduğunun kabulü gerekir. Yoksa, “Benin yolsuzluk yapanların iyidir” anlayışıyla taraftarlarının usulsüzlük yapmasına ses çıkarmayanların Türkiye’yi bu ‘feci tablo’dan kurtarması mümkün değil.

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