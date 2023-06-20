Yolsuzluk dert değil mi?

Ülkemizde garip bir kamuoyu oluşturuldu.

Yolsuzluğa karşı çıkanlar, sanki ‘yol’a karşı çıkıyorlarmış gibi tepki görüyor. En mütedeyyin insanlar arasında dahi, “Çalıyor, ama çalışıyor” diyenlere rastlanıyor ki bunu insaflar, iz’anla, hakperestlikle izah etmek mümkün değil.

Bir habere göre Avrupa’da yolsuzluk karnesi açıklanmış ve Türkiye yine listenin sonlarında yer almış. Tabii ki ‘karne’yi açıklayan “Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Grubu” olunca, bazı iktidar taraftarlarını buna da itiraz edecek ve “Madem Avrupa hazırlamış, o halde bizi kıskandıkları için böyle yapmışlardır” diyecektir.

Elbette bazıları inkar edecek diye Türkiye ve dünya gerçekleri değişmez. Yolsuzluk, ülkemizin ciddi dertleri arasındadır ve maalesef bu dert büyümeye devam ediyor. Haberde şu bilgiler de var: “Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Grubu (GRECO), Türkiye’nin milletvekilleri, hakim ve savcılarla ilgili yolsuzluğun önlenmesi konusundaki tavsiyeleri yerine getirme performansının yine kötü olduğu uyarısında bulundu. Avrupa Konseyi bünyesinde faaliyet gösteren GRECO’nun 2022 yılı raporunda Türkiye, 48 ülke içinde tavsiyeleri yerine getirme konusunda başarısız olan 10 ülke içinde yer aldı. Rapora göre Türkiye 2022’de GRECO tarafından milletvekili, hakim ve savcılarla ilgili yapılan 31 tavsiyenin ortalama yüzde 51,6’sını yerine getirmedi, yüzde 38,7’sini kısmen yerine getirdi, yüzde 9,7’sini ise tamamen uyguladı. Bu veriler, 2021 yılına oranla Türkiye ile ilgili 2022 yılı verilerinde olumlu yönde bir değişiklik olmadığını ortaya koydu. Milletvekilleri için yapılan tavsiyelere uyulmama oranının bir önceki yılda olduğu gibi yüzde 57 oranında olduğu görüldü. Rapora göre, Türkiye hakimlerle ilgili tavsiyelerin yüzde 16.7’sine uydu, yüzde 33,3’üne kısmen uydu, yüzde 50’sine uymadı. Savcılarla ilgili tavsiyelerin ise yüzde 50’sine hiç uymadı. GRECO’nun daha önceki raporlarında Türkiye’deki yapısal düzenlemelerin yargıç ve hakimlerin bağımsızlığına zarar verdiğine dikkati çekerek, bu düzenlemelerin yargıç ve hakimleri iktidar ile siyasete karşı bağımsız olma konumunda eskiye oranla daha sıkıntılı bir duruma soktuğu uyarısında bulunmuştu.” (t24.com.tr, 16 Haziran 2023)

Yolsuzluk ve benzeri konularda yapılan tavsiyeleri yerine getirmemenin bir izahı olabilir mi? Eğer, “Bizde yolsuzluk yok. Bu noktada tavsiyelere ihtiyaç duymuyoruz” deniliyorsa bu açıkla ilan edilsin. Eğer yolsuzluk bir dert ise bu hususta yapılan tavsiyeler dikkate alınmalı ve Türkiye bu dertten acilen kurtulmalı. “Yolsuzluk yapan bizdense iyidir” diyenlerle “Büyük Türkiye” hedefine ulaşmak mümkün olmaz, bilelim.