Yusuf Tunç Ağabeyin ardından

Risale-i Nur hizmeti büyük ölçüde ‘isimsiz kahramanlar’ca bu günlere taşınmıştır. Türkiye’nin pek çok yerinde bu isimsiz kahramanlar Risale-i Nur eserlerini okuyarak ve yaşayarak güzel örnek olmuşlar ve Risale-i Nurlar’ın daha geniş kitlelere tanıtılmasına vesile olmuşlardır.

30 Temmuz 2019 tarihinde Karabük Ulu Cami’de cenaze namazı kılınarak ebedî âleme uğurlanan Yusuf Tunç Ağabeyi de bu isimsiz kahramanlar arasında saymak icap eder kanaatindeyiz. Yusuf Ağabeyi bizden çok daha iyi tanıyan, onunla birlikte hizmet etmiş ağabey ve kardeşlerimiz mutlaka vardır. Bizim Yusuf Ağabeyle tanışmamız, Yeni Asya’da yayınlanan tebrik mesajları vesilesiyle olmuştu. 1980’li yılların sonunda Yusuf Ağabeyi arayarak o dönem aylık olarak yayınlanan Köprü Dergisi’ne reklâm vermesini talep etmiştik. Yusuf Ağabey bu talebimizi olumlu karşılamış ve epey müddet kendi işyerinin reklâmları dergimizde yer almıştı. Tabiî ki reklâmların ona maddî bir dönüşü olmazdı ve onun da öyle bir beklentisi yoktu. Buna rağmen doğru bilgiler daha çok kişiye ulaşsın diye Köprü Dergisi’ne reklâm desteği vermeye devam etti.

Ekonomideki istikrar bozulunca “Tunç Ticaret” de bundan etkilendi. Ama Yusuf Ağabey her zaman yayınlarımızı ciddî olarak takip etmiş, maddî ve manevî desteğini de sürdürmüştü. Gazetede okuduğu yazılar ya da dikkatini çeken karikatürler sebebiyle devamlı arar, tebrik ve duâlarını eksik etmezdi. Bazen danışır, soru sorar; bazen de dikkat çekici teklifler gündeme getirirdi. Değişik vesilelerle İstanbul’a geldiğinde de gazetemize mutlaka uğrar, çalışanlarla uzun uzun sohbetler ederdi. Bu ziyaretler esnasında bizleri de mutlaka Karabük’e dâvet ederdi. Biz de bir Karadeniz yolculuğu esnasında Karabük’e uğramak istediğimizi beyan eder, ‘Ya nasip’ derdik.

Bu sene (2019) Mayıs ayının başında bir vesileyle Karadeniz’e gitmek nasip oldu. Karabük’ü epey geçtikten sonra epeydir görüşemediğimiz Yusuf Ağabeyi arayıp bir hal hatır sormak istedik. Telefona cevap veren Yusuf Ağabeyin sesi iyice kısılmıştı. Daha önceden hasta olduğunu duymamıştık. Hal hatır sorduktan sonra, “Kardeş ben biraz hastayım. Duâ edin inşallah” diye mukabele etti. Biz de rahatsız etmemek için konuşmayı kısa tuttuk ve Allah’dan acil şifalar diledik. Neticede yüz yüze görüşmek nasip olmadı.

Aradan biraz zaman geçince hastalığının ilerlediği şeklinde haberler aldık. Derken, mukadder son geldi ve vefat heberi duyuldu.

Yeni Asya Kastamonu Temsilcisi İbrahim Vapur’un Yusuf Tunç Ağabeyin vefatı sonrasındaki şahitliği de ‘isimsiz kahraman’ları hatırlatması bakımından manidardır: “Çok değerli kardeşim ve abim Karabük hizmet erlerinden Yusuf Tunç, Karabük Ulu Cami önünde 1988 ve sonraki yıllarda açtığımız kitap fuarında bize her türlü yardımı esirgememişti.”

Evet, isimsiz kahramanların yaptıkları ekseriyetle vefatlarından sonra duyulur...

Yusuf Ağabeyimiz, hepimizin gideceği yere, ahiret âlemine bizden önce gitmiş oldu. Bu ayrılığın geçici olduğunu biliyoruz. İnşallah isimli ve isimsiz bütün iman ehliyle Cennette buluşmak nasip olur. Bu vesileyle imana ve İslâma hizmet eden kahramanların sayısının artması için Allah’a duâ ve niyazda bulunalım inşallah. Amin.