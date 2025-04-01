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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 NİSAN 2025 SALI - YIL: 56

Zalimler hesap vermeyecek mi?

Faruk ÇAKIR
01 Nisan 2025, Salı
Gazze'de yaşanan zulüm ve haksızlık çoktan 'baraj'ı aşmış durumda.

İsrail bombalarıyla vefat edenlerin sayısı 50 bini çoktan geride bıraktı. Oradaki zulmü şahit olanlar 'İmdat!' diye çığlık atıyor ama ne yazık ki bu çığlık tam anlamıyla duyulmuş değil. 

Dünyanın gözü önünde okullar, hastaneler ve Birleşmiş Milletler adına çalışanlar dahi bombalandıktan sonra başka bir bilgi ve yoruma gerek var mı?

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, X sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda Gazze'de Filistin Kızılay bünyesinde çalışan 8 sağlık çalışanı, 6 sivil savunma görevlisi ve bir BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) çalışanı 15 kişinin araçlarının yanında cansız bedenlerinin bulunduğunu belirterek, aile yakınlarına başsağlığı dilemiş. 

Fletcher, "Bu kişiler hayat kurtarmaya çalışırken İsrail güçleri tarafından öldürüldü. Hesap verilmesini ve adaletin tecelli etmesini istiyoruz" ifadesini kullanmış.

Gazze ve Filistin'de yaşanan zulüm ve haksızlıkla ilgili olarak başka hiç bir bilgi olmasa bile sadece bu bilgi, İsrail'i durdurmak için insanlığı harekete geçirmeye yetmez mi? Düşünün ki BM görevlisi bile "Bu kişiler hayat kurtarmaya çalışırken İsrail güçleri tarafından öldürüldü" diye dünyaya ilan ediyor ve katledenlere hesap sorulup gerekli cezaların verilmesini istiyor. "Dünya barışı için" yola çıkan "büyük devletler" acaba bu çağrıları niçin duymaz ve harekete geçmez?

Haberlere göre, Filistin Kızılayından 23 Mart'ta yapılan açıklamada, Refah'taki saldırıda yaralananları kurtarmak için bölgeye gönderilen 4 ambulansın ve içindeki ekiplerin, İsrail ordusu tarafından kuşatma altına alındığı ve bazı sağlık görevlilerinin saldırıda yaralandığı bildirilmiş. (aa.com.tr, 31 Mart 2025)

Avrupa ve Amerika çok daha önemsiz konularla birbiriyle 'kavga ediyor' görünürken, Gazze'de insanlar ölmeye devam ediyor. Bu zulüm mutlak surette sona ermeli ve Gazze de hak ettiği huzur ve barışa kavuşmalı.

Bu zulüm ve haksızlıkların bayram günlerinde dahi devam etmesi ayrı bir yara. Tez zamanda zalimlere hesap sorulması en büyük temennimiz...

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