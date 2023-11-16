Zalimler yalnız kalsın

Gazze’de zulme devam eden İsrail, dünya nezdinde her geçen gün biraz daha yalnız kalıyor ki bu durum uzun dönemde mağlup olacağına da işaret sayılmalı. Gerçi bazı ‘büyük devlet’ler İsrail zulmünü görmek istemiyor, ancak bu ülkelerin vatandaşları da hadisenin farkında ve yöneticilerine rağmen İsrail zulmünü kınamaktan geri durmuyorlar.

Samimi olup olmadıkları noktasında akla şüphe gelse de, dünyanın değişik ülkelerinde yaşayan Yahudiler de İsrail zulmüne itiraz ediyorlar. Mesela, Hollanda’da bir grup Yahudi akademisyen ve öğrenciden “İsrail’e karşı tavır alınması” çağrısı yükselmiş.

Haberde şu bilgiler var: Ülkedeki farklı üniversitelerde, kolejlerde ve araştırma enstitülerinde görevli bazı Yahudi akademisyen ve öğrenciler, NRC gazetesinde paylaştıkları bildiride, Gazze konusunda sessiz kalamayacaklarını belirtti. Bildiride, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına şiddetle karşı çıktıklarına işaret edilerek, “Filistinlilere yönelik adaletsizlik devam ettiği sürece kurumlarımız 1,5 yıl önce Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline karşı nasıl güçlü bir tavır sergilediyse aynısını talep ediyoruz” ifadesi kullanıldı. Kalıcı barışın ancak adaletle mümkün olacağı vurgulanan bildiride, şunlar kaydedildi: “Kalıcı barış, insan haklarının ve hukukun üstünlüğünün, Filistin’deki yaşayan herkes için geçerli olduğunun tanınması anlamına gelir. Barış, aynı zamanda Gazze ablukasının ve Batı Şeria’nın işgalinin sona erdirilmesi, tüm Filistinli mültecilerin geri dönüş hakkının tanınması ve Akdeniz’den Ürdün’e kadar Filistinliler ile Yahudiler arasında tam eşitliğin tanınması anlamına gelir. Bunun gerçekleşmesi için çok çalışacağımıza söz veriyoruz.” Bildiride, Filistin sivil toplumunun, işgalin sürdürülmesine ve Filistin halkına eşitsiz muamele edilmesine katkıda bulunan İsrail kurumlarıyla her türlü işbirliğinin askıya alınması yönündeki çağrısına da destek verildiği belirtildi. (aa.com.tr, 13 Kasım 2023)

Kabul etmek gerekir ki, Avrupa’da yaşayan ve farklı dünya görüşlerine sahip insanların ‘kendi ırkdaşları’na itiraz ederek Gazze’de yapılan zulme itiraz etmeleri çok anlamlıdır. Türkiye’de ya da başka bir İslam ülkesinde yaşayıp “Zalim İsrail’e” itiraz etmekle, Avrupa’da yaşayıp “Zalim İsrail’e” itiraz etmek farlıdır. Bir de bu itirazı cepten para harcayarak gazetelerde ilan etmek biraz daha gayret ve fedakârlık ister.

Bu da gösteriyor ki dünyadaki ‘insanlık’ ayağa kalktığında “Zalim İsrail” geri adım atmak mecburiyetinde kalacak. Zaten insanların vicdanları uyanmasın diye uzun yıllardan beri “medya karartması” yapmıyorlar mı? İnsanlık, ‘medya karartması’nı etkisiz hale getirip zulmü dünyaya duyurabilirse İsrail’in geri adım atmama lüksü olmaz.

İnşallah insanlığın uyanışı devam eder ve zalim İsrail ve destekçileri tamamen yalnız kalır. İşte o zaman Gazze ve Filistin huzura kavuşur...