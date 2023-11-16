"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 KASIM 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Zalimler yalnız kalsın

Faruk ÇAKIR
16 Kasım 2023, Perşembe
Gazze’de zulme devam eden İsrail, dünya nezdinde her geçen gün biraz daha yalnız kalıyor ki bu durum uzun dönemde mağlup olacağına da işaret sayılmalı. Gerçi bazı ‘büyük devlet’ler İsrail zulmünü görmek istemiyor, ancak bu ülkelerin vatandaşları da hadisenin farkında ve yöneticilerine rağmen İsrail zulmünü kınamaktan geri durmuyorlar.

Samimi olup olmadıkları noktasında akla şüphe gelse de, dünyanın değişik ülkelerinde yaşayan Yahudiler de İsrail zulmüne itiraz ediyorlar. Mesela, Hollanda’da bir grup Yahudi akademisyen ve öğrenciden “İsrail’e karşı tavır alınması” çağrısı yükselmiş.

Haberde şu bilgiler var: Ülkedeki farklı üniversitelerde, kolejlerde ve araştırma enstitülerinde görevli bazı Yahudi akademisyen ve öğrenciler, NRC gazetesinde paylaştıkları bildiride, Gazze konusunda sessiz kalamayacaklarını belirtti. Bildiride, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına şiddetle karşı çıktıklarına işaret edilerek, “Filistinlilere yönelik adaletsizlik devam ettiği sürece kurumlarımız 1,5 yıl önce Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline karşı nasıl güçlü bir tavır sergilediyse aynısını talep ediyoruz” ifadesi kullanıldı. Kalıcı barışın ancak adaletle mümkün olacağı vurgulanan bildiride, şunlar kaydedildi: “Kalıcı barış, insan haklarının ve hukukun üstünlüğünün, Filistin’deki yaşayan herkes için geçerli olduğunun tanınması anlamına gelir. Barış, aynı zamanda Gazze ablukasının ve Batı Şeria’nın işgalinin sona erdirilmesi, tüm Filistinli mültecilerin geri dönüş hakkının tanınması ve Akdeniz’den Ürdün’e kadar Filistinliler ile Yahudiler arasında tam eşitliğin tanınması anlamına gelir. Bunun gerçekleşmesi için çok çalışacağımıza söz veriyoruz.” Bildiride, Filistin sivil toplumunun, işgalin sürdürülmesine ve Filistin halkına eşitsiz muamele edilmesine katkıda bulunan İsrail kurumlarıyla her türlü işbirliğinin askıya alınması yönündeki çağrısına da destek verildiği belirtildi. (aa.com.tr, 13 Kasım 2023)

Kabul etmek gerekir ki, Avrupa’da yaşayan ve farklı dünya görüşlerine sahip insanların ‘kendi ırkdaşları’na itiraz ederek Gazze’de yapılan zulme itiraz etmeleri çok anlamlıdır. Türkiye’de ya da başka bir İslam ülkesinde yaşayıp “Zalim İsrail’e” itiraz etmekle, Avrupa’da yaşayıp “Zalim İsrail’e” itiraz etmek farlıdır. Bir de bu itirazı cepten para harcayarak gazetelerde ilan etmek biraz daha gayret ve fedakârlık ister.

Bu da gösteriyor ki dünyadaki ‘insanlık’ ayağa kalktığında “Zalim İsrail” geri adım atmak mecburiyetinde kalacak. Zaten insanların vicdanları uyanmasın diye uzun yıllardan beri “medya karartması” yapmıyorlar mı? İnsanlık, ‘medya karartması’nı etkisiz hale getirip zulmü dünyaya duyurabilirse İsrail’in geri adım atmama lüksü olmaz.

İnşallah insanlığın uyanışı devam eder ve zalim İsrail ve destekçileri tamamen yalnız kalır. İşte o zaman Gazze ve Filistin huzura kavuşur...

Okunma Sayısı: 277
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazze'de dünyanın seyrettiği katliam artarak devam ediyor

    Gazze'de "acil ve uzatılmış ara verilmesi" karar tasarısına ABD, Rusya ve İngiltere çekimser oy kullandı

    Ranttan öteye gitmez

    3 milyon 818 bin kişi icra kıskacında

    200 kişiyi toplu mezara gömdük

    İsrail ordusu yoğun bakımı da vurdu

    Yeter artık çocuklar ölmesin

    İltica başvurularında patlama

    İnsanlar kendini güvende hissedemiyor

    Biden’a 400 imzalı protesto

    Netanyahu’nun azli tartışılıyor

    Bakan Koca: Gazze’den çocuklar ve kanser hastaları Türkiye’ye getirilecek

    Avrupa’dan koparak millî olunmaz

    Zeytinyağı 500 lirayı geçebilir

    Tarım çökmek üzere

    Maaşın dörtte biri vergiye

    Ömer Yavuzyiğitoğlu'nu rahmetle andık

    ABD'nin açıklamaları İsrail'e yeşil ışık yakmaktır

    İsrail, Şifa Hastanesi'ni basarak yeni bir insanlık ve savaş suçu daha işledi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İsrail kaybedecek, Filistin kazanacak
    M. Latif SALİHOĞLU

    Ecevit’in Said Nursî düşmanlığı
    Ahmet BATTAL

    Sarı öküz meseli ve yargı
    Süleyman KÖSMENE

    “Sessiz olun, çıkarınız elden gider!”
    Ali FERŞADOĞLU

    Aldatmanın sebepleri ne?
    Mikail YAPRAK

    “Gözünü toprak doyursun”
    Cevher İLHAN

    “Otoriter rejim”e “anayasal kılıf”
    Faruk ÇAKIR

    Zalimler yalnız kalsın
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Hüseyin Şahin

    Allah’ın bal arısına “vahyetmesi”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.