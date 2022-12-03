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3 ARALIK 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Zamları kim yaptı?

Faruk ÇAKIR
03 Aralık 2022, Cumartesi
Türkiye’yi idare edenlerin en iddialı oldukları nokta, ekonomideki gelişmelerdi. İktidarlarının ilk yıllarında döviz fiyatları aşırı artmadı ve dolayısı ile fiyatlar nispeten dengede kaldı.

Gele gele işler değişti ve artık ülkemiz, fiyat artışlarıyla dünya ile yarışıyor maalesef.

Ne var ki, bu günlerin gelişi bir bakıma o günlerden de belliydi. Vaktinde ve zamanında doğru işler yapılmayınca ya da yanlışlar çoğalınca işlerin bu noktalara geleceği belliydi ama Türkiye’yi idare edenler o günkü ikazları dikkate almadılar. Neticede bilhassa tarım ve hayvancılık yönünden ciddi bir krize sürüklendik. Öyle ki “bir kilo peynir, bir kilo etten daha pahalı” hale geldi. Tabii ki bazıları, “Oh, ne ala. Et ucuzladı” diye düşünebilir. Fakat bu durum hem geçici, hem de eşyanın tabiatına aykırı. İşin içinde olan uzmanlar, yakın bir gelecekte et fiyatlarının tahmin ve beklentilerden daha fazla artacağı noktasında ikaz ediyorlar. O günlerdeki ikaz ve uyarıları dikkate almayan idareciler, şimdiki uyarıları da dikkate almıyor ne yazık ki.

Herkesin bildiği bir ‘sır’ ne hikmetse saklanmak istiyor. Türkiye’deki pahalılığın asıl sorumlusu Türkiye’yi idare edenlerdir. Bunu tartışmanın, “Acaba sorumlu ki?” diye etrafa bakmanın bir anlamı yok. Akaryakıt ve enerjiye zammı kim yapıyorsa asıl sorumlu onlardır. Çünkü eskiden beri bilindiği üzere ‘benzin’e yapılan her zam; diğer bütün zamları tetikler ve iğneden ipliğe her şeyin fiyatı artar. Dün olduğu gibi bugün de durum değişmedi. Akaryakıta yapılan zam ortadayken, ‘peynir’e yapılan zammın sorumlusunu aramaya ne gerek var? Türkiye’yi idare edenler bunun böyle olduğunu bilmiyor mu? Elbette biliyor, ama kabahatleri başkalarına ‘başarı’ları kendilerine almaya alışmışlar. Şimdi de ete, süte, peynire gelen zamlar sebebiyle ‘üç harfli market’leri suçlamaya çalışıyorlar. Elbette ‘üç harfli market’leri savunmak işimiz değil. Kim yanlış yapıyorsa ona hesap sormak, kim keyfi zam yapıyorsa onu engellemek de idarecileri, siyasetçilerin ve dolayısı ile iktidarın işi değil mi? Bunu yapmayıp, medyayı bu marketlerin aleyhinde istimal etmek adil mi? Varsa bariz hatalar zaten kanun buna engel olmalı. Ancak şekeri üreten ‘siyasi irade’ bu ürüne mesela, yüzde 300 zam yapınca, markete “pirince zam yaptın” diye kızma hakkı olur mu?

Hem herkes görüyor ki, devlet desteğiyle ve bir bakıma ‘alternatif market’ olarak açılan yerlerde de fiyatlar ucuz değil. Herkes bakım görebilir, devlet desteğiyle açılan ‘market’te hem de kendi markasıyla satılan bir litre meyve suyunun fiyatı, ‘üç harfli market’lerden daha pahalı.

Şunu da akılda tutmak lazım ki, bir market ‘sahibi’nin ifade ettiği üzere; tarlatan bedavaya alınan bir ürünün İstanbul’daki market rafına gelmesi -nakliye vs sebebiyle- 5 ya da 7 TL oluyorsa orada ucuzluktan bahsetmek mümkün olur mu? Böyle bir ‘piyasa’da zamların sorumlusu marketler mi olur?

Lafı uzatmaya ihtiyaç yok: Türkiye’yi idare edenler yapılan zamlardan da sorumludur, yapılırsa ucuzluktan da... Suçu ve kabahati başkasına atmaktan vazgeçsinler...

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