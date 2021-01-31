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31 OCAK 2021 PAZAR - YIL: 51

Zamların sorumlusu kim?

Faruk ÇAKIR
31 Ocak 2021, Pazar
Ekonomideki olumsuz gelişmeleri görmek istemeyen idareciler, nihayet gerçeklerle yüzleşmek durumunda kaldı.

Şimdiye kadar, “Zamlar milletin belini büktü, enflasyon çok arttı, gerçek rakamlar gizleniyor” diyenler neredeyse ‘hain’likle itham ediliyordu. İş öyle bir noktaya geldi ki, artık iktidar medyasında bile, “Marketler kasıtlı olarak zam yapıyor” demeye başladılar.

İster dinlesinler, ister dinlemesinler, Türkiye’yi idare edenlere bir defa daha hatırlatmak gerekir ki; yapılan her türlü zammın sorumluluğu, dolaylı olarak sizlerdedir. Ve bu zamlarla mücadele etmek de ‘emir komuta’ ile olmaz. Yani, “Bundan sonra zam yapmak yasaktır” ya da “Zam yapan market ve tüccarlara ağır cezalar yolda” demek kesinlikle çare değildir. Nasıl ki bundan önce soğan ve patates fiyatlarını düşürmek için meydanlarda patates satılması çare olmamıştı... Aynı yanlışları yapıp, doğrulara ulaşmak mümkün olur mu?

Görüldüğü kadarıyla Türkiye’yi idare edenler ‘zam hastalığı’na yanlış teşhis koymuş durumdadırlar. İlgisi yok gibi görünse de, zamlarla kalıcı mücadelenin yolu; hak, hukuk ve adaleti sağlamaktır. Tabiî ki ilk bakışta ne alâkası var diyenler olacaktır. Çok alâkası var. Nasıl ki bu günkü zamların sebebi sadece bugün yapılan yanlışlar değilse aynen onun gibi, zamların tek sebebi ekonomiyi yanlış idare etmek de değildir. Türkiye’nin dertleri bir bütündür ve netice itibarıyla zincir gibi birbirine bağlıdır. Yani, hak, hukuk ve adaletin sancılı olduğu bir yerde fiyatlar da düşük olmaz. Zam ile adalet arasında doğrudan bir bağ görülmese de, dolaylı olarak onlarca bağ vardır. En basitinden, hak, hukuk, adalet ve hakkaniyetin olduğu ülkeye dışarıdan da yatırımcı gelir ve bu yatırımlar dolaylı olarak ve uzun dönemde o ülkedeki fiyatların makul seviyelerde olmasını netice verir.

Türkiye’yi idare edenlerin bugünkü konuşmalarına bakıldığında vatandaşın karşılaştığı yüksek zamların varlığını kabul etmiş oluyorlar. Peki, dünden bugüneyaşanacakları haber verenleri niçin dinlemediler? Aylar ve belki de yıllar önce, “Bu tarım politikası ile işler iyi gitmiyor. Önümüzdeki yallarda fiyatlar çok artar” ve benzeri ikazlarda bulunanlar bir defa olsun dinlenildi mi?

Şunu da unutmamak lâzım ki, bu zamlar bir günlük yanlış politikanın sonucu değil.  Belki de on yıl önce atılan yanlış bir adımın neticesi bugün alınmıştır. Dolayısıyla işlerin düzelmesi ve fiyatların makul seviyelere inmesi de bir günde demin edilemez. Önemli olan bu noktada doğru adımlar atabilmektir. 

İdarecilerin konuşmalarına bakılırsa bu noktada doğru tesbitler yapamadıkları görülüyor. Marketleri suçlayarak nereye kadar gidilebilir? Ya da alternatif dağıtım kanalları kurarak zamlarla ne ölçüde mücadele edilebilir?

Uzun dönemli düşünülsün, doğru adımlar atılsın. Hal ve gidişe baktığımızda böyle bir maksat da görünmüyor. Onlar günü kurtarmanın peşinde. Tarih şahittir ki gün kurtarmak için atılan adımlarla bir yere varmak mümkün değil. 

Ekonomiyi gerçekten düzeltmek istiyorsanız, hak, hukuk ve adalet yolunu açınız. İnsanların ‘başı’ ağrıyorsa, belki de asıl sebep ‘böbrek’lerinin rahatsızlığıdır? Zamlar frenlenemiyorsa, belki de ilk adımı ‘adalet reformu’ yaparak atmak lâzım, ne dersiniz?

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  • Ntc Cemîl

    31.1.2021 17:42:42

    Zamların sorumlusu emeklilerdir!!!!!! İşsizlerdir!!! evine zar zor ekmek götüren fakir fukaradır!!!! Yemesinler içmesinler göreceksiniz fiyatlar yarı yarıya düşer. Çok yediklerinden fiyatlar devamlı yükseliyor!!!!!

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