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3 KASIM 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Zamsız olmaz mı?

Faruk ÇAKIR
03 Kasım 2021, Çarşamba
Elbette ki maksadımız yapılan aşırı ve ölçüsüz zamları savunmak değil.

Fakat yapılan zamlar nihayetinde bir neticedir. Kötü idare edilen her ekonomide iş dönüp dolaşıp zamlara dayanır. Bu bakımdan zamlardan önce, bu zamlara sebep olan kötü idare ve idarecileri eleştirmek gerekir.

Türkiye’yi idare edenler işin kolay yolunu bulmuş: Her ne olursa olsun olumsuz gelişmelere sahip çıkmıyorlar. Zam olunca marketleri, döviz değer kazanınca ya da daha doğrusu TL değer kaybedince ‘yabancı ülkeler’i, dere taşıp ilçeleri basınca kavisli köprü yapmayan mühendisleri velhasıl kendilerinden başka her şeyi sorumlu ve suçlu ilân ediyorlar.

Her ülkede olduğu gibi Türkiye’de de esas sorumlu olanlar idarecilerdir. Elbette iyi yapılan işlerden de, kötü yapılan işlerden de onlar sorumludur. Acaba yapılan iyiliklere sahip çıkıp, zam ve benzeri ‘kötü’lükleri niçin başkalarına havale ediyorlar?

Zamsız olmaz, ama zam yapmanın da bir ölçüsü olması icap etmez mi? Dünyanın başka ülkelerinde de mal ve hizmetlere ve tabiî ki maaşlara da zam yapılıyor. Ancak mal ve hizmetlere yapılan zamlar nispeten makul oluyor. Hatta buna karşılık maaşlara yapılan zamlar enflasyon rakamlarına ilâve olarak ‘refah payı’nı da içine alıyor. Bizde ise maaşlara genel olarak enflasyon nisbetinde zam yapıldığı için bu defa enflasyon rakamlarıyla oynanıp düşük gösteriliyor. Türkiye’yi idare edenler böyle bir iş yapmadıklarını söylüyor, ama yapılan anketlere göre vatandaş açıklanan enflasyon rakamlarını ciddiye almıyor ve inanmıyor. 

Nitekim, MetroPOLL Araştırma’nın Kurucusu ve Yöneticisi Ozer Sencar (@ozersencar1) şöyle demiş: “TÜİK verilerine gıda enflasyonu % 24,6. Halkın % 90’ından fazlası çok farklı düşünüyor.” (31 Ekim 2021)

Halkın yüzde 90’ının farklı düşündüğü bir ‘veri’nin doğru olma ihtimali acaba var mıdır? Peki, halk niçin ve nasıl farklı düşünüyor? Çünkü vatandaşa göre enflasyon, ‘üç harfli marketler’den aldığı ürünlere gelen zammı gösterir. Yani, geçen ay aldığı Çaykur çayı meselâ 35 lira ise, bu ay bunu 40 TL’ye alıyorsa açıklanan ‘resmî enflasyon’ rakamına daha itibar etmez. 

Sosyal medyada enflasyon tartışmasına katılan bir vatandaş, (@_aydnersn) Ekim 2020 ile Ekim 2021 arasında (4 Ekim 2021) marketlerde aynı ürüne gelen zammı tesbit etmiş ve bunu paylaşmış. Buna göre enflasyon yüzde 32 olmuş. Elbette belli sayıda ürüne gelen zam, enflasyonu tam olarak yansıtmaz, ama vatandaş bunu bilir. Dolayısıyla rakam oyunlarıyla enflasyonu düşük göstermenin kimseye bir faydası olmaz. Nasıl ki bir dönem virüs salgını rakamları perdelendiği halde bir fayda vermedi...

Gelelim şok zamlara: Şimdilik, gelen son zamlarla bu yılın tamamında doğal gaz sanayi tarifesi yüzde 115, elektrik üretim santrallerinin tarifesi yüzde 149 artmış. 

“Evlerde kullanılan gaza ve elektriğe değil, sanayide kullanılana çok zam gelmiş” diyerek kendimizi kandırabilir miyiz? Bu zamlar dolaylı olarak ve neticede bize, vatandaşa yansımayacak mı?

Zam olmasın istiyorsak ilk adım israfa son vermekle atılsın ve Türkiye doğru, iyi ve âdil bir şekilde idare edilsin vesselâm.

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