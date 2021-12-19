Zararın neresinden dönülecek?

Türkiye, ekonomik meseleleri konuşmaya mecbur edildi.

Keşke; para, pul, enflasyon, zam gibi meselelerden çok daha fazla hak, hukuk ve adalet meseleleri konuşulabilseydi. Her fırsatta ifade edilmeye çalışıldığı üzere ülkemizin esas meselesi; hak, hukuk ve adaleti temin ve tesis edememiş olmasıdır. İdareciler bilerek ve isteyerek milletin sadece maddî meselelerle meşgul olmasını istediler ve büyük ölçüde de bunu başardılar. Fakat gelin görün ki hadise belki de onların dahi tahmin edemeyeceği noktalara geldi. Bu maddî sıkıntılar uzun dönemde belki de bir ‘manevî’ uyanışa vesile olur.

Yeri geldi yine hatırlatalım: Hürriyetlerin ‘ekmek’ten önce gelmesi gerektiğini bilir ve tekrarlarız. Çünkü Bediüzzaman Hazretleri, “Ben ekmeksiz yaşarım, hürriyetsiz yaşayamam” demiş (Emirdağ Lâhikası, mektup no: 6, s. 50) ve bunu hayatıyla da ortaya koymuştur. Bu sebeple maddî meseleleri birinci plana taşımak çok da arzu edilen bir tercih değil.

Maalesef, idarecilerin yanlış tercihlerinin faturasını 80 milyon ödüyor. Belki de önümüzdeki yıllarda da bu faturalar ödenmeye devam edecek. İdareciler, iyi niyetle kendilerine yapılan ikazları da duyuyor ne de dinlemiyor. Sadece son bir ayda yapılan yanlışlar ve bu yanlışlardaki ısrarın faturasını hesaplayabildik mi? Mesele, “Bizi başka ülke paraları ilgilendirmez” demekle bitmiyor ki! İğneden ipliğe kadar her şey ‘başka ülke parası’ ile ilgili oldukça, “Bizi ilgilendirmez” demek bir mana ifade eder mi? Acaba, milleti sefalete sürüklemekte ne gibi bir menfaatleri olabilir?

Ayrıntıya gerek yok, bu yol, yol değil. Atılan adımların ve yapılan tercihlerin hatalı ve yanlış olduğunu sağır sultanlar da duydu. Mutlaka bu yanlış yoldan dönülmeli ve dönülecek. Fakat acaba bu zararın ve yanlışın neresinden dönülecek? Bunca yanlış, bunca hata; idarecileri uyandırmalı değil miydi?

Sosyal medyada yer alan bilgilere göre, Financial Times’ta (Londra’da günlük yayımlanan bir İngiliz iş gazetesi) Türkiye’deki son krizle ilgili bir yorumda, “Bir ülkenin sadece ‘değeri düşmüş’ bir para birimiyle ihracata yönelik bir ekonomi inşa edebileceğini düşünmek ekonomik olarak çılgınca. Öyle olsaydı, Zimbabwe bir teknoloji süper gücü olurdu” denilmiş.

Prof. Dr. Mehmet Hasan Eken de krizle ilgili şöyle bir değerlendirme yapmış: “(...) 19 yılın sonunda görüldü ki; 1. Din kutsaldır; siyasete alet edilmesinin sonu da halk için hüsrandır. 2. Uzun süre iktidarda kalma güç zehirlenmesine neden oluyor. 3. İşi ehline verme görevi milletindir.” (@MehmetHasanEken, 17 Aralık 2021)

Prof. Dr. Şaban Şimşek’in sosyal medya hesabından yaptığı yorum şöyle: “Sayın devleti yönetenler! Şayet bu bir ekonomi savaşı ise lütfen daha fazla gecikmeden, bitip tükenmeden düşmanla mütareke imzalayınız! Zira bir hafta yahut bir ay sonra bu şartları da kaybedeceğiz! Dolar dünden bu yana 1.20 TL üstüne koydu!!? Lütfen, çok geç olmadan!” (Face sayfası, 17 Aralık 2021)

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da, temsil ettiği iş dünyasının durumunu gündeme taşıyıp şöyle demiş: “Piyasalarda yaşanan çalkantı ve döviz kurlarının geldiği seviye bir çok firmamızı endişelendiriyor ve olumsuz etkiliyor. Piyasaların ivedilikle istikrara kavuşmasını sağlayacak âcil önlemler alınmasını ve öngörülebilirliğin temin edilmesini bekliyoruz.” (@RHisarciklioglu, 17 Aralık 2021)

Bu ‘zararlı yol’dan mutlaka ve daha fazla gecikmeden dönülmeli, vesselâm.