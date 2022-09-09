Zenginliğe göz kapamak

Çok eskiden beri yer altı zenginliklerine sahip olduğumuz, fakat bunları değerlendiremediğimiz söylenir. Bundan yola çıkılarak, “Zengin toprakları fakir bekçileriyiz” de denilir. Bir ölçüde doğru olan bu tespit, idarecilerimize büyük vazifeler yükler.

Topraklarımız zengin de, gökyüzümüz, havamız ‘fakir’ mi? Güneş gibi imkâna sahibiz ve bundan gereği gibi istifade edemiyoruz. Gerçi son yıllarda bu noktada bazı adımlar atılmış durumda. Fakat bu, olması gerekenin çok azı. Yer altı ile ilgilenmek yerine önceliği güneşten istifadeye vermek Türkiye için çok daha kârlı ve avantajlı değil mi?

Güneşli gün sayısı bakımından Türkiye’den çok daha fakir olan Avrupa’nın; bizden çok daha fazla ‘güneş enerjisi’ elde etmesini nasıl izah edeceğiz? Onlar güneşten milyarlarca lira kazanırken biz aynı başarıyı niçin elde edemiyoruz?

Sadece şu haber, bu noktada çok geri kaldığımızı göstermez mi: “Avrupa Birliğinde (AB) mayıs-ağustos döneminde güneş enerjisinin elektrik üretimindeki payının yüzde 12,2 ile rekor seviyeye ulaşması, AB’yi 29 milyar avro potansiyel doğal gaz ithalatından kurtardı. (...) Bu yıl mayıs-ağustos döneminde toplam elektrik üretiminde yüzde 12,2’lik pay alarak rekor kıran güneş enerjisi, yüzde 11,7 payı olan rüzgâr ve yüzde 11 payı olan hidroelektriği geride bıraktı. (...) AB üyesi ülkelerin 18’inde güneşin elektrik üretimindeki payı ülke bazında da rekor kırdı. Söz konusu dönemde Hollanda’nın elektriğinin yüzde 22,7’si, Almanya’nın elektriğinin yüzde 19,3’ü ve İspanya’nın elektriğinin yüzde 16,7’si güneşten elde edildi. (...) Güneş enerjisi kapasitesi 2018’deki 104 gigavat seviyesinden 2021 sonu itibarıyla 162 gigavata yükseldi. Sadece geçen yıl, söz konusu ülkelerin toplam kapasitesinde 23 gigavat artış görüldü. (...) Ember Kıdemli Analisti Pawel Czyzak, ‘Güneş enerjisi çok ihtiyaç duyulan rahatlamayı sağladı ve yapılan yatırımlar karşılığını verdi’ ifadelerini kullandı.” (AA, 8 Eylül 2022)

Cevap verilmesi gereken soru bellidir: Türkiye, güneşten gerektiği şekilde istifade edebiliyor mu? Etmiyorsa bunun sebepleri nelerdir?

Daha önce pek çok uzmanın da ifade ettiği üzere, Türkiye bu imkânı gerektiği şekilde kullanabilse, enerji ithalatı yapar durumdan çıkar ve enerji ihraç eder duruma gelebilir. Türkiye’nin ‘enerji ihraç eder duruma gelmesi’ni hayal edebilir miyiz? Çok uzak bir ihtimal gibi görünse de bu ‘teknik’ olarak mümkündür. Türkiye’yi idare edenler uzun dönemli bir plan yapsa ve güneş enerjisinden azami istifadeyi birinci öncelikli hedef ilan etseler bu mümkün olmaz mı?

O halde bugünden tezi yok, israf kalemlerini sona erdirelim ve bütün imkânlarımızla güneşten daha fazla istifade yollarını arayalım. Bu şekilde kararlı adımlar atılırsa belki 10 yıl, belki 20 yıl içerisinde ‘enerjide dışa bağımlı olma’ktan kurtulabiliriz. Tabii ki bu bağımlılıktan kurtulmak istiyorsak...

Yoksa, ‘böyle gitsin’ diyenlerin bilmediğimiz bir menfaati mı var?