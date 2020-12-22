Zorluklar hukukla aşılır

Bütün dünya ekonomik ve siyasî sıkıntılar yaşıyor.

Ülkemiz de bu sıkıntılardan en çok etkilenenler arasında. Geçmiş dönemde olduğu gibi, yaşanan sıkıntıları aşmak mümkün. Ancak bunun için takip edilecek yol ve metodun doğru seçilmesi gerekir.

Türkiye’nin yaşadığı sıkıntıları idareciler de inkâr ediyor değil. Mesele, bu sıkıntıların hangi yollarla aşılacağında anlaşabilmek. Hak, hukuk, adalet ve demokrasiyi geliştirerek bu sıkıntıların aşılacağı noktasında idarecilerin kanaatleri yok. Onlara göre hak, hukuk ve adalet olmadan da sıkıntılar aşılır. Bu yanlış kabul, mevcut sıkıntıların aşılmasına en büyük engel.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden (MIT) Prof. Dr. Daron Acemoğlu, ekonomik olarak Türkiye’nin önünde çok zor dönemler olduğuna dikkat çekmiş ve çözüm yolunu da hatırlatmış.

Acemoğlu, son dönemde gerilen Türkiye-ABD ilişkileri ile ilgili olarak şöyle demiş: “Türkiye için zor zamanlar bunlar. Ama bence en büyük problemler Türkiye’de şu anda içten gelen problemler. Son 10 yıldır verimliliği düşük büyüme özellikle tüketime bağlı, devlet harcamalarına, devlet bankalarına bağlı bir büyüme tablosu var. Türkiye’deki şirket bilânçoları, banka bilânçoları kötü durumda. Tüketici bilânçoları kötü durumda. Türkiye’nin ekonomik olarak çok zor dönemler var önünde. Tabi ki dışarıdan gelen unsurlar buna katkıda bulunabilir, ama asıl problemler içeride.” (Cumhuriyet g., 19 Aralık 2020)

Prof. Dr. Acemoğlu, ‘çare’yi şöyle özetlemiş: “Türkiye’nin kısa uzun dönemli problemleri var. En başta demokrasinin kuvvetlendirilmesi lâzım. Ekonomik kurumlardaki iyileşme araçların daha bağımsız, otonom hale gelmesi lâzım. Örneğin Merkez Bankası, yargı kurumlarının daha güçlenmesi ve bağımsız hale gelmesi... (...) Şu anda sadece kurumsal açılardan yapılacak reformlarla Türkiye büyüyemez. (...) Son 60 yılda 150 ülke demokrasiye geçmiş. Bunların her birini sıfıra koyuyorum ve bunların demokrasiye geçtikten sonraki büyüme oranlarına bakıyorum. Demokrasiye geçtikten sonra hafif bir büyüme, ondan sonra çok hızlı bir büyüme var. 20 yıl içinde demokrasiye geçenler, demokrasi olmayan ülkelere göre yüzde 20 daha fazla büyümüş oluyorlar.”

Bazı idareciler, “Demokrasinin kuvvetlenmesinin büyüme ve zenginlikle ne alâkası var?” diye düşünebilir. Zaten böyle düşünenler olmasa “bir ileri iki geri” politikaları uygulanmazdı. Hak, hukuk, adalet, demokrasi, şeffaflık ve liyakata göre idarenin; büyüme ve zenginlikle ilgisi vardır. Öyle olmasa “20 yıl içinde demokrasiye geçenler, demokrasi olmayan ülkelere göre yüzde 20 daha fazla büyümüş” olmaları nasıl izah edilecek?

Sıkıntılarımız var, ama bunları aşmak mümkün. Hak, hukuk, adalet, şeffaflık ve demokrasi yolunda ilerleyerek bunu yapabiliriz. İdareciler bu noktada samimî ve kararlı adımlar atarsa kazanan millet ve memleket olur vesselâm.