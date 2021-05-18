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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 MAYIS 2021 SALI - YIL: 52

Zulüm karşısında sessizlik

Faruk ÇAKIR
18 Mayıs 2021, Salı
Filistin’de yaşanan zulüm ve haksızlıklar karşısında “görmedim, duymadım, bilmiyorum” tavrı sergileyen başta İslâm dünyası ve bütün ‘medeni ülkeler’ acaba bu yaptıklarını ‘torunları’na karşı savunabilecekler mi?

İslâm dünyasının ve Müslümanların ‘âdil idareciler’e ne kadar muhtaç olduğu bu vesile ile bir defa daha anlaşılmış oldu. İslâm ülkelerinin idarecileri âdil olmuş olsa, Filistin’de yaşanan bu zulme sessiz kalmaları mümkün olur muydu? Müslüman bir ülkenin idarecisinin İsrail zulmüne itiraz etmesi ve hür dünya nezdinde bu itirazın kabul görmesi ancak gerçekten âdil bir idareci olmasına bağlıdır. Kendisi âdil olmayan bir siyasetçi ve idareci başka bir ülkeye ‘âdil ol’ dese bir fayda verir mi? İslâm ülkelerinin Filistin’de yaşanan haksızlık ve zulüm karşısında dile getirdikleri itirazların dünya nezdinde çok dikkate alınmaması biraz da bu ‘iç işler’ine bağlı değil mi?

Cehalet, zaruret ve ihtilâfın “en büyük düşman” ilân edilmiş olmasının ne kadar isabetli olduğu bu hadiseler vesilesiyle bir defa daha görülmüş oldu. İslâm dünyası cehaleti mağlûp etmiş ve ihtilâfları sona erdirmiş olsa İsrail bu cesareti gösterebilir miydi?

Nitekim, Mısır’daki Ezher Kurumu’nun (Üniversitesinin) önde gelen âlimlerinden Ahmed Ömer Haşim, bütün İslâm dünyasına Kudüs için birlik olma çağrısı yapmış. Birlik olmak, ihtilâfları sona erdirmenin neticesi değil mi?

Ezher âlimlerinden Haşim, Ezher Camii’nde verdiği Cuma hutbesinde Kudüs’teki zulme işaret ederek, “İşgalci siyonistler, Mescid-i Aksa’nın kutsallığını ihlâl etti ve dinî kutsallarımıza saldırdı” tesbitinde bulunmuş. Haşim, insan hakları ve demokrasiden bahsedenlerin her ikisinden de uzak olduğunu, birçok Filistinlinin öldürüldüğünü ve Ezher Camii’nin minberinden bu zulmü açıkça duyurmanın, dinin koruyucuları olarak üzerlerine vacip olduğunu ifade etmiş. 

Müslüman liderlere de seslenen Haşim, “Bütün liderlerin Kudüs’ün kurtarılması için tek safta toplanması gerekiyor. Ey hükümdarlarımız ve devlet başkanlarımız, siyonistlerin Allah’ın evinin kutsallığını ve insan haklarını çiğnemesinin ardından bugün üzerinize düşeni yapın” şeklinde konuşmuş. (aa, 14 Mayıs 2021)

İslâm ülkelerinin liderlerine yapılan bu çağrı elbette önemlidir. Ancak bunun gerçekleşmesi “üç büyük düşman” olan cehalet, fakirlik ve ihtilâfların; “sanat, bilgi ve ittifak” ile mağlûp edilmesiyle mümkün olur. Cehalet, fakirlik ve ihtilâfları bertaraf edemeyen bir “İslâm dünyası”nın ne Filistin’e ne de başka bir İslâm diyarına sahip çıkması mümkün olamaz.

Çok defa ifade edildiği üzere İslâm dünyası örnek olmalı ve dünyadaki ‘vicdan’ları harekete geçirmelidir. Düşünün ki insaflı İsrailli insan hakları savunucuları dahi İsrail devletinin yaptığı zulme itiraz ediyor. İlgili habere göre İsrailli insan hakları kuruluşu B’Tselem, İsrail’in Gazze Şeridi’nde “savaş suçu” işlediğini belirterek, uluslar arası topluma harekete geçme çağrısında bulunmuş. “Gazze Şeridi’nin 2014’ten beri bu kadar çok ölüm ve yıkıma tanık olmadığı” aktarılan açıklamada, İsrail’in “savaş suçu” işlediği belirtilmiş. Açıklamada, Gazze Şeridi’nin saldırılar öncesinde de insanî krizin içinde bulunduğu, bu krizin bir nedeninin İsrail ablukası olduğu vurgulanmış. (aa, 15 Mayıs 2021)

Dünyadaki zulmü sona erdirmek için bütün ‘iyi’ler birlik olmak ve zalimleri itiraz etmek mecburiyetinde vesselâm...

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