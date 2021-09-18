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18 EYLÜL 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Satır satır Nurlar’ı okumak

Fazilet Kırmızı
18 Eylül 2021, Cumartesi
Hayat okudukça güzel, okuduğunu anlamak ve anladığını hayatına alabildiğin kadar kıymetlidir.

Bizleri, ahirzamanın karanlık tehlikesinden ve şeytanın tuzaklardan kurtarıp, bâki hakikatlere, güzelliklere ulaştıracak iman hakikatlerini okumaktır. Kalben, aklen ve ruhen okumak ve okuduğumuz iman hakikatlerini idrak etmek aynı zamanda kalbimize aklımıza ve ruhumuza almak insan için en güzel erdemlerdir. Türlü türlü tuzağın ve zor imtihanların olduğu bir asırda yaşıyoruz. Şeytanın ve nefsin çeşitli hile ve tuzakları en fazla imanımız üzerine kurulmuştur. Üstadımız Bediuzzaman; Bana, ‘Sen şuna buna niçin sataştın?’ diyorlar. Farkında değilim. Karşımda müthiş bir yangın var. Alevleri göklere yükseliyor. İçinde evlâdım yanıyor, imanım tutuşmuş yanıyor. 

O yangını söndürmeye, imanımı kurtarmaya koşuyorum. Yolda biri beni kösteklemek istemiş de, ayağım ona çarpmış; ne ehemmiyeti var? O müthiş yangın karşısında bu küçük hâdise bir kıymet ifade eder mi? Dar düşünceler, dar görüşler!..” şeklinde ifade ediyor. 

Risale-i Nur ahirzamandan, bizi bâki güzelliklere ve hakikatlere ulaştıracak en mükemmel vesiledir. Risale-i Nur hem deva hem şifadır. Bıkmadan usanmadan okuyan bir insanın dünyası ve ahireti aydınlığa kavuşur.  

Zübeyir Gündüzalp Ağabeyin; “Oku, oku, her gün oku. Okudukça oku ki, ruhun nur-u İlâhî ile parlasın. 

Kalbin nur-u Kur’ân’la temizlensin. Aklın nur-u İslâmla işlesin ve yükselsin.” ifadesini kendimize bir düstur edinmeliyiz. 

Kelime kelime, satır satır Nurlar’ı okumalıyız. Risale-i Nur okuyan bir insanın, kalbini ve ruhunu, bir iman bir güç, bir olgunluk bir teslimiyet ve bir Nur kuşatır. Bu vesile ile kendini tanır ve kendini bilir. Kendini bilen, Rabbimizi bilir. Ve Rabbimizin bilen bir insan, iman hakikatleri ile kâinatı okur. 

Üstadımızın ifadesiyle; “İman hem nurdur hem kuvvettir. Evet hakikî imanı elde eden adam kâinata meydan okuyabilir.” 

Risale-i Nur’u tanımak, okumak ve anlamak çok kıymetli hazinedir. Risale-i Nur’u okuyan her insan, kalben ve ruhen iman hakikatlerinden hissesini alır ve bunun manevî lezzetini kalbi ile tasdik eder. 

Kalbimizin, ruhumuzun, dünyamızın ve ahiretimizin Üstadımızın Bediüzzaman’ın Risale-i Nur’da haykırdığı iman hakikatleri ile bâki güzelliklere ulaşması duâsıyla.

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