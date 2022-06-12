Abdestin tıbbî hikmetleri (2)

Abdest almanın, vücudun korunmasına zindelik vermesi açısından, ilâhî nimeti nasıl tamamladığını bir örnekle anlatmak istiyorum.

Vücudun en savaşçı hücreleri olan LENFOSİT hücreleri, çok uzun biyolojik eğitimlerden geçtikten sonra, bu lenf dolaşımı ile vücudun en ücra köşelerine giderek, vücudun her noktasını günde 10 kez dolaşır. Bir mikrop, bir kanser hücresi görürse, onu hemen öldürür. Bu, İLÂHÎ NİMET DEĞİL MİDİR?” (2)

İnsan organizması normal şartlarda STATİK elektriğin denge durumunda oluşuyla, sağlıklı bir hayat sürdürebilir. Olumsuz hayat şartları ve ekolojik dengenin bozulmasıyla, vücutta statik elektrik dengesi olumsuz etkilendiğinden, organizmanın iç dengelerinde sıkıntılar yaşanır. Otomobilden inince, bir plastik sandalyede oturunca, fark edilen elektriklenme gerek havadaki özellikler, gerekse günümüzde büyük sorun olan plastik giyim ve eşya bu dengeye olumsuz etkiler yapar. Ağrılı hastalıklar, sinirlilik ve yüzün kırışması en tanıdığımız sonuçlardır. Halbuki günde birkaç kez abdest alarak bu etkiden tamamen sıyrılırız. Statik elektriğin en olumsuz etkisi, deri altındaki minik kaslaradır. Statik elektrik bu kasları, gere gere sonunda işlemez hale sokar ki; önce yüzde başlayan erken kırışmalar hep bu yüzdendir. Tabii bu kavram tüm vücut için geçerlidir. Abdest alışkanlığı içinde olan, mutlaka daha sağlıklı deriye, dolayısıyla güzelliğe sahiptir. Suyun bulunmadığı durumlarda yapılan teyemmüm de, statik elektriği yok eder. Abdest sıradan bir temizlik olarak algılanmamalı, hiçbir zaman öğütle temizlik, ibadet disiplini gibi sürekli ve geçerli olamaz.” (3)

Abdest alırken su ile yapılan vücuda dokunuş ve masaj hareketleri, organların fizyolojik fonksiyonlarına sağladığı destekler, abdestin bir mucize olduğunu açıkça göstermektedir. Zira “İnsan vücudu üzerinde yaklaşık 700 Biyolojik Aktif Nokta (BAN) bulunur. Bunlardan 66 tanesi “Agresif Noktası” olarak adlandırılan ekstra aktif noktalardır. 66 agresif noktasından 61’i abdest azalarında yer almaktadır. Abdestte azalar yıkanırken BAN faaliyete geçer, agresif noktaları denge kazanır. sebepten abdestteki sırayı bozmamaya özen göstermek gerekir. Abdestte akupunktur noktalarının uyarılmasıyla, vücutta enerji ve kan dolaşımı kolaylaşır, vücudun direnci artar, bağışıklık sistemi güçlenir. Ateş yükselince, soğuk su ile abdest almak ateşi 1.5-2 derece kadar düşürür. Abdest tansiyonu düşürür, baş ağrısını hafifletir, uyuklamayı, yorgunluğu ve öfkeyi giderir. Yüz yıkanırken mide, bağırsaklar, safra kesesi, idrar yolları, sinir sistemi, kollar yıkanırken bağırsaklar, kalp, akciğerler, idrar yolları ve kan dolaşımı uyarılır. Kulaklar, yaklaşık 100 BAN’ın yer aldığı ve hemen hemen bütün organlara bağlantılı olan bir komuta merkezidir. Kulaklar mesh edilirken, bütün organlar uyarılmış olur. Ayaklar yıkanırken, hormon dengesini sağlayan hipofiz, böbrekler ve hemen hemen bütün organların faaliyetini etkileyen BAN uyarılır.” (4)

İlim ilerledikçe, İslâmî sembollerin tıbbî bilgiler ışığında izah edilmesi, daha da yoğunluk kazanacaktır.

SAĞLICAKLA KALIN.

Dipnotlar:

2) Dr. Halûk NURBAKİ, Age. s.81

3) Age. s.82

4 Dr. Aidin SALİH, Gerçek Tıp, s.123, Sade Hayat Yayınları 2015