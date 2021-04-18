Batı, aydınlanmasını İslâm medeniyetinden saçılan ışıklara borçludur

AVRUPA’NIN ÜZERİNE DOĞAN İSLÂM GÜNEŞİ - Hazırlayan: Feyzullah Ergün

Yapacağını bilen, ince düşünen ve doğru çalışan “İslâm tefekkürü”, Hint Mücevherlerini işleyerek, onlara bir kristal berraklığı verdi. Amelî günlük hayatta aritmetiği kullanmanın, ondan ilimde faydalanmanın yolunu, ilk defa açan ve aritmetiği sistematik şekilde genişleten el-HAVARİZMİ’dir. Bilhassa İranlı âlimlerin de iştirakleriyle bu gelişme, Batı aritmetiğinin temeli oldu. Şimdi Batı’da bilinip, faydalanılan “Matematik Üslûb”, gerçekte tamamen Müslümanlar tarafından vücuda getirilmişti.

İslâm zekâsının birçok kıvılcımları Batı’ya atlamamış olsa bile, alaca karanlıktaki Batı, aydınlanmasını ancak İslâm medeniyetinden saçılan ışıklara borçludur.