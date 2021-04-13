İslâm Medeniyetinin bir şeref sahifesi: Kâğıt

AVRUPA’NIN ÜZERİNE DOĞAN İSLÂM GÜNEŞİ - Hazırlayan: Feyzullah Ergün

Dr. Sigrid Hunke (1913-1999 Alman Felsefe doktoru, İslâm Medeniyeti’nin, Batı medeniyeti üzerine yaptığı büyük tesirleri vesika ve delilleri ile ortaya koymuştur. Batı medeniyetinin, İslâm medeniyetinin devamı olduğu fikrini açıkça müdafaa etmiş, Fas’ta 2 yıl kaldıktan sonra yaptığı araştırmalar sonucu İslâmiyet’i benimseyerek Müslüman olmuş ve Cemile Bacı ismini almıştır.) Araştırmalarının sonucunu anlatıyor:

Yazı yazmasını bilmeyen Batı, aradan asırlar geçtikten sonra ilk defa onu ithal, arkasından hususî imalâta geçme ihtiyacını duyunca kâğıt, Bağdad’da fikren yükselen uyanık İslâm Medeniyeti’nin bir şeref sahifesi olur. Batı, nihayet kültürün en mühim yapı taşlarından biri, zihnî hayatın emsalsiz kirişi olan bu faydalı maddeyi, Sicilya ve Endülüs Müslümanları’ndan öğrenir.

Bu kâğıt, yeni bir devir açar. İlim, bir sınıfın imtiyazında kalmaktan kurtulur. O, bütün dimağları çalışmaya dâvet eder. Kâğıt, zihnî hayatın bugüne kadar yerine başkası konulamayan bir nâkilidir (taşıyıcısı).

Müslümanların, dünyanın kültür ve ticaretini ileriye götüren bir camia oldukları, daha fakir Batı’ya kültür ve ticaret nimetlerini sundukları devrin hatıraları muhtelif şekiller içinde bu gün hâlâ yaşamaya devam etmektedir.