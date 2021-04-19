Avrupa, en mühim antik eserleri Müslümanlar sayesinde öğrendi. Onlar, Yunan eserlerine ait tercümeleri, komanterleri ve bizzat kendi eserleriyle Carmen Dünyası’nda ilmî düşünce ve araştırmayı ateşleyerek harekete getirip, beslediler.
Rakamları, geliştirdikleri aletleri, aritmetik, cebir, kürevî trigonometri ve optikleri sayesinde Batı’yı tabiî ilimler sahasında artık kendi alet ve keşiflerine dayanarak, ilerlemeye kalkışacak bir seviyeye getirdiler.
İslâmiyet’te astronomi etüdleri zarurî idi. Bizzat Allah, insanların semâyı incelemelerine Kur’ân’da işaret buyurmuştu. Bu sebeple yıldızların hareketi, Allah namına araştırıldı. Her ilmî esere, O’nun nâmına başlandı.”