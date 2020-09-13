"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 EYLÜL 2020 PAZAR - YIL: 51

Koronavirüse farklı bakış (3)

Feyzullah ERGÜN
13 Eylül 2020, Pazar
İnsanlık âlemini çaresiz bırakıp, dize getiren koronavirüsünün yıkıcı etkilerinden korunmak için, bağışıklık sistemini destekleyerek güçlendirmenin, en önemli korunma yolu olduğu unutulmamalıdır.

Organizmanın sağlığını koruyup, idame ettirecek olan yaradılışın harika mu’cizesi bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi, kâinat eczahanesinin yeryüzündeki rahmanî laboratuvarlarında hazırlanıp, ikram edilen gıda ve ilâç bitkilerle mümkün kılınmıştır. Saymakla bitmeyen bu İlâhî nimetlerden ulaşılması kolay ve sağladıkları faydalar yönüyle, güçlü olanlarını tanıtmaya çalışarak, hakikî koruyucu ve yardım edici olan Rabb’imizin rahmetine sığınıp, şifa hazinelerinden biz muhtaç kullarına devalar aramaya gayret edeceğiz. Sağlıklı beslenme şartlarına uyulduğu takdirde, huzurlu ve güçlü bir enerji ile dolu bir organizmaya sahip olunacaktır.

Bağışıklık sistemini güçlendiren ve özellikle bağışıklık hücrelerinin faaliyetini arttırarak, başta yaygın enfeksiyonlar olmak üzere, birçok hastalığın tedavisinde yardımcı olan BETA-GLUKAN maddesidir. En zengin beta-glukan kaynağı yulaftır. Dengeli ve düzenli tüketildiğinde bağışıklık sistemini güçlendiren ilâçların temel maddesi olduğundan, bilhassa kışın sık karşılaşılan solunum yolu enfeksiyonlarında organizmaya güçlü destek sağlar. Günlük 2-3 yemek kaşığı yulaf ezmesi süt, yoğurt veya kefire karıştırılarak tüketilebilir. Yulaf dışındaki beta-glukan kaynakları ise buğday, arpa, pirinç gibi tahıllardır. Beta-glukan’ın organizmaya sağladığı faydalar ise “Antiviral (virüs enfeksiyonlarına karşı) bağışıklık stimülanı (destekleyicisi), antienflamatuvar (iltihaplara karşı), antimikrobiyal, antioksidan etkileri vardır. Bağışıklık sistemimizin ilk savunmasını yapan beyaz kan hücreleri üzerindeki özel yüzeylere bağlanarak, bağışıklık sistemini aktive etmesinden dolayı yıllardır bağışıklık sistemi destekleyicisi olarak ün kazanmıştır. John Hopkins ve Harvard Üniversiteleri’nde yapılan araştırmalar sonucunda beta-glukan’ın bağışıklık sistemini güçlendirdiği sonucu gözlemlenmiştir. Bağışıklık cevabını arttırarak, vücut savunma hücrelerinin, patojenleri (hastalık yapan mikroplar) daha etkili şekilde yok etmesini sağlar. Yapılan araştırmalar sonucunda yulafta sadece bu besine özel bir polifenol antioksidan olan ‘Avenant bramide’ bulunur. Bu maddenin antienflamatuvar etkisinin ve kalp sağlığı için faydalı olduğu görülmüştür.” 1

İnsanı âcizliği içinde çaresiz bırakmayan İlâhî Kudret, antioksidan deposu gıdalarla yeryüzü sofrasını donatmıştır. Önemli desteklerden turunçgiller, kuşburnu ve siyah üzüm güçlü C vitamini kaynaklarıdır. Birçok şekillerde tüketilebilirler. Bağışıklık sistemini güçlendirici, değeri bilimsel çalışmalarla belirlenmiş bir bitki olan EKİNEZYA, faydaları sayılamayacak bir İlâhî yardım paketidir. “Bitki uzmanları ekinezyanın, soğuk algınlığının ve gribin süresini kısalttığını ve ateş, öksürük, boğaz ağrısı gibi rahatsızlıkların semptomlarını hafiflettiğini belirlemişlerdir. Ekinezya aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendirmek ve vücudun enfeksiyonlara karşı direncini arttırmak amacıyla da kullanılır. Antikor tepkisinin artması, virüs enfeksiyonlarına karşı beyaz kan hücrelerinin uyarılması sayılabilir. Ekinezyanın bazı kimyasal bileşenleri, bağışıklık sistemini canlandıran, virüsleri ve bakterileri baskılayan tıbbî etkiye sahiptir. Yararlarını görebilmek için hastalığın ilk belirtileri başladığında 1-2 çay kaşığı ekinezya yaprağını veya çiçeğini 1 bardak kaynar suya koyarak 10 dakika kadar kaynatılır. Günde bir bardak içilerek, yararları görülebilir.” 2

İnsan organizmasını virüs, bakteri ve mantar enfeksiyonlarına karşı koruyan önemli savaşçılardan birisi olan SARIMSAK, ihtiva ettiği Allisin maddesi ile soğuk algınlığı, öksürük ve değişik mikro organizmalara karşı olan güçlü etkisinden dolayı asırlardır kullanılan bir halk ilâcıdır. Enfeksiyon hastalıklarının korunma ve tedavisinde, geniş etkili antibiyotik kapsülleri görünümünde hazırlanmış, İlâhî şifa hazinelerinin değerli bir ürünüdür. Güçlü bir antioksidan kaynağı olan SOĞAN da lif, C vitamini ve organik kimyasallar yönünden harika bir kaynak olarak, organizmanın savunmasında güçlü bir destek sağlar. Bağışıklık sistemini güçlendiren antioksidan deposu YEŞİL ÇAY’ın günde 1-2 bardak tüketilmesi, enfeksiyonlara karşı vücuda direnç kazandıracaktır. Evde KEFİR yapımı gerçekleştirilebilirse, bağışıklık sisteminin düzenlenmesini sağlayan, faydalı bağırsak florasının güçlendirilmesine büyük destek sağlayacaktır. Mevsiminde bol tüketilmesi gereken zengin C vitamini kaynağı ve pişirildiğinde, değeri daha da yükselen antioksidan deposu LİKOPEN maddesi, birçok hastalığa karşı organizmaya koruyucu destek sağlar.

Bağışıklık sistemini güçlendiren, şifa ve rahmet hazinelerinin nimetlerinden faydalanmaya daha çok gayret etmeye çalışacağız.

SAĞLICAKLA KALIN

Dipnotlar:

1) www. renklidiyet.com/betaglukan-iceren-besinler/

2) www.hurriyet.com.tr/gundem/ekinezyanin-faydalari-neler-ekinezya-cayi-nasil-yapilir-40756594

Okunma Sayısı: 300
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    '85 yaşındaki annemin suçu ne?'

    Avrupa bu trajediyi sonlandırmalı

    Hazır Kuvvet soruları

    Darbeyle hesaplaşma böyle sulandırıldı

    '12 Eylül tek adam rejimiyle sürüyor'

    Büyükşehirlere dönüş vak’aları artıracak

    Beklediğinize değdi

    Türkiye'de 1509 kişiye daha koronavirüs tanısı kondu

    Rusya, koronavirüs aşısını dağıtmaya başladı

    Selim Gündüzalp’i rahmetle anıyoruz

    Mike Pompeo Taliban liderleri ile görüştü

    İngiltere’de ‘bölünme’ endişesi

    ABD'de koronavirüs nedeniyle 1128 ölüm daha

    Yunan polisinden mültecilere biber gazlı müdahale

    Ders notları için 20 kilometre yol yürüyorlar

    Şehirlerarası yolculukta HES kodu şartı

    KKTC'den ABD Dışişleri Bakanına tepki

    NATO'dan 'Afganlar arası barış' açıklaması

    Adana'daki söndürme çalışmaları devam ediyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    '85 yaşındaki annemin suçu ne?'
    Genel

    Hazır Kuvvet soruları
    Faruk ÇAKIR

    Darbecilere hesap sormak
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Beklediğinize değdi
    Osman ZENGİN

    Kırk senelik büyük fitne
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Demokrasi ittifakı zamanı
    Genel

    Darbeyle hesaplaşma böyle sulandırıldı
    Feyzullah ERGÜN

    Koronavirüse farklı bakış (3)
    Abdurrahman AYDIN

    Kader, kaza ve atâ sisteminin hikmetleri

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.