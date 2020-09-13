Koronavirüse farklı bakış (3)

İnsanlık âlemini çaresiz bırakıp, dize getiren koronavirüsünün yıkıcı etkilerinden korunmak için, bağışıklık sistemini destekleyerek güçlendirmenin, en önemli korunma yolu olduğu unutulmamalıdır.

Organizmanın sağlığını koruyup, idame ettirecek olan yaradılışın harika mu’cizesi bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi, kâinat eczahanesinin yeryüzündeki rahmanî laboratuvarlarında hazırlanıp, ikram edilen gıda ve ilâç bitkilerle mümkün kılınmıştır. Saymakla bitmeyen bu İlâhî nimetlerden ulaşılması kolay ve sağladıkları faydalar yönüyle, güçlü olanlarını tanıtmaya çalışarak, hakikî koruyucu ve yardım edici olan Rabb’imizin rahmetine sığınıp, şifa hazinelerinden biz muhtaç kullarına devalar aramaya gayret edeceğiz. Sağlıklı beslenme şartlarına uyulduğu takdirde, huzurlu ve güçlü bir enerji ile dolu bir organizmaya sahip olunacaktır.

Bağışıklık sistemini güçlendiren ve özellikle bağışıklık hücrelerinin faaliyetini arttırarak, başta yaygın enfeksiyonlar olmak üzere, birçok hastalığın tedavisinde yardımcı olan BETA-GLUKAN maddesidir. En zengin beta-glukan kaynağı yulaftır. Dengeli ve düzenli tüketildiğinde bağışıklık sistemini güçlendiren ilâçların temel maddesi olduğundan, bilhassa kışın sık karşılaşılan solunum yolu enfeksiyonlarında organizmaya güçlü destek sağlar. Günlük 2-3 yemek kaşığı yulaf ezmesi süt, yoğurt veya kefire karıştırılarak tüketilebilir. Yulaf dışındaki beta-glukan kaynakları ise buğday, arpa, pirinç gibi tahıllardır. Beta-glukan’ın organizmaya sağladığı faydalar ise “Antiviral (virüs enfeksiyonlarına karşı) bağışıklık stimülanı (destekleyicisi), antienflamatuvar (iltihaplara karşı), antimikrobiyal, antioksidan etkileri vardır. Bağışıklık sistemimizin ilk savunmasını yapan beyaz kan hücreleri üzerindeki özel yüzeylere bağlanarak, bağışıklık sistemini aktive etmesinden dolayı yıllardır bağışıklık sistemi destekleyicisi olarak ün kazanmıştır. John Hopkins ve Harvard Üniversiteleri’nde yapılan araştırmalar sonucunda beta-glukan’ın bağışıklık sistemini güçlendirdiği sonucu gözlemlenmiştir. Bağışıklık cevabını arttırarak, vücut savunma hücrelerinin, patojenleri (hastalık yapan mikroplar) daha etkili şekilde yok etmesini sağlar. Yapılan araştırmalar sonucunda yulafta sadece bu besine özel bir polifenol antioksidan olan ‘Avenant bramide’ bulunur. Bu maddenin antienflamatuvar etkisinin ve kalp sağlığı için faydalı olduğu görülmüştür.” 1

İnsanı âcizliği içinde çaresiz bırakmayan İlâhî Kudret, antioksidan deposu gıdalarla yeryüzü sofrasını donatmıştır. Önemli desteklerden turunçgiller, kuşburnu ve siyah üzüm güçlü C vitamini kaynaklarıdır. Birçok şekillerde tüketilebilirler. Bağışıklık sistemini güçlendirici, değeri bilimsel çalışmalarla belirlenmiş bir bitki olan EKİNEZYA, faydaları sayılamayacak bir İlâhî yardım paketidir. “Bitki uzmanları ekinezyanın, soğuk algınlığının ve gribin süresini kısalttığını ve ateş, öksürük, boğaz ağrısı gibi rahatsızlıkların semptomlarını hafiflettiğini belirlemişlerdir. Ekinezya aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendirmek ve vücudun enfeksiyonlara karşı direncini arttırmak amacıyla da kullanılır. Antikor tepkisinin artması, virüs enfeksiyonlarına karşı beyaz kan hücrelerinin uyarılması sayılabilir. Ekinezyanın bazı kimyasal bileşenleri, bağışıklık sistemini canlandıran, virüsleri ve bakterileri baskılayan tıbbî etkiye sahiptir. Yararlarını görebilmek için hastalığın ilk belirtileri başladığında 1-2 çay kaşığı ekinezya yaprağını veya çiçeğini 1 bardak kaynar suya koyarak 10 dakika kadar kaynatılır. Günde bir bardak içilerek, yararları görülebilir.” 2

İnsan organizmasını virüs, bakteri ve mantar enfeksiyonlarına karşı koruyan önemli savaşçılardan birisi olan SARIMSAK, ihtiva ettiği Allisin maddesi ile soğuk algınlığı, öksürük ve değişik mikro organizmalara karşı olan güçlü etkisinden dolayı asırlardır kullanılan bir halk ilâcıdır. Enfeksiyon hastalıklarının korunma ve tedavisinde, geniş etkili antibiyotik kapsülleri görünümünde hazırlanmış, İlâhî şifa hazinelerinin değerli bir ürünüdür. Güçlü bir antioksidan kaynağı olan SOĞAN da lif, C vitamini ve organik kimyasallar yönünden harika bir kaynak olarak, organizmanın savunmasında güçlü bir destek sağlar. Bağışıklık sistemini güçlendiren antioksidan deposu YEŞİL ÇAY’ın günde 1-2 bardak tüketilmesi, enfeksiyonlara karşı vücuda direnç kazandıracaktır. Evde KEFİR yapımı gerçekleştirilebilirse, bağışıklık sisteminin düzenlenmesini sağlayan, faydalı bağırsak florasının güçlendirilmesine büyük destek sağlayacaktır. Mevsiminde bol tüketilmesi gereken zengin C vitamini kaynağı ve pişirildiğinde, değeri daha da yükselen antioksidan deposu LİKOPEN maddesi, birçok hastalığa karşı organizmaya koruyucu destek sağlar.

Bağışıklık sistemini güçlendiren, şifa ve rahmet hazinelerinin nimetlerinden faydalanmaya daha çok gayret etmeye çalışacağız.

SAĞLICAKLA KALIN

Dipnotlar:

1) www. renklidiyet.com/betaglukan-iceren-besinler/

2) www.hurriyet.com.tr/gundem/ekinezyanin-faydalari-neler-ekinezya-cayi-nasil-yapilir-40756594