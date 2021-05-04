Kur’ân zorla değil, ikna yoluyla yayılmıştır

AVRUPA’NIN ÜZERİNE DOĞAN İSLÂM GÜNEŞİ - Hazırlayan: Feyzullah Ergün

Kur’ân’ın yayılmasında kuvvetin hiçbir tesiri olmamıştır. Çünkü Müslümanlar her zaman mağlûp milletleri dinlerini muhafaza etmekte serbest bırakmışlardır. Eğer Hıristiyan milletler, galiplerinin dinini kabul etmişlerse, bunun sebebi, bu galiplerin kendilerine karşı eski hükümdarlarından daha âdil ve müsamahalı bir şekilde davranmalarından ve Müslümanlığın din olarak o güne kadar kendilerine öğretilenden çok sade olmasından ibarettir. Kur’ân zorla değil, ikna yolu ile, inandırma yolu ile yayılmıştır. (Gustave Le Bon (1841-1931)

Rahip Michart diyor ki: Hıristiyan milletler için utanılacak bir husus, milletlerin birbirine karşı işleyebilecekleri hayır içinde en önemlisi olan dini müsamahayı, kendilerine Müslümanların öğretmiş olmasıdır.” (Voyages religieux en Orient – adlı eserden)

