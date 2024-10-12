"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 EKİM 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Üçüncü göz mucizesi (1)

Feyzullah ERGÜN
12 Ekim 2024, Cumartesi
İlâhî sanatların sergilendiği, akılları hayret ve hayranlıkla düşündüren insan organizmasında çok küçük merkezlere yerleştirilen, mucizevî fonksiyonların gerçekleştiği noktalardan birisi de, üçüncü göz olarak da bilinen Epifiz (pineal bez) bezidir.

Beyinde frontal bölgenin (alın) iki göz arasında, yani tam alında secde noktasına yerleştirilen epifiz bezi “Çam kozalağına benzediği için pineal bez de denmektedir. 100-150 miligram gibi çok hafif bir bez olmasına rağmen, çok önemli hormonlar salgılamaktadır. Uyku hormonu olarak bilinen Melatonin ve mutluluk hormonu olarak bilinen Serotonin ile birlikte Pinolin ve DMT gibi çok önemli nöro-hormonlar salgılamaktadır. En önemli işlevlerinden birisi de, epifizin aynı zamanda biyolojik saatimizin merkezi olmasıdır. Salgıladığı hormonların artışını sağlayan, yani epifizi aktive eden sebeplerin yaşlanma, kanser, bunama, stres ve hipertansiyona karşı koruma sağladığı da anlaşılmıştır. Bu maddeler antioksidan, antikanser ve anti-stres faktörlerle donatılmıştır. 

 Evrimcilerin geçtiğimiz yüzyılda “sürüngen atalarımızdan kalan körelmiş bir organ” dedikleri epifizin, vücuttaki bütün endokrin bezlerinin kontrolünü yapmakta olduğu tespit edilmiştir. Bu bez, bebek ve çocuklarda daha üst seviyelerde salgı yapar. Böylece hem çocuğun daha fazla uyumasını ve hem de hızlı gelişmesini sağlar. Bütün bunlarla birlikte Descartes tarafından bedenle ruh arasında geçiş noktası olarak nitelendirilmiştir. Bu görüş bilimsel gelişmelerle doğrulanmıştır. Yani, epifiz “Mistik Salgı Bezi” ve “3. Fiziksel Göz” olarak bilinir. 

 ABD’de New Mexico Tıp Fakültesinde yaptığı çalışmaları “Spirit Molecul (Ruhî Molekül) DMT” adlı CD kitabında anlatan Psikiyatrist Dr. Rick Strassman’a göre; epifizin salgıladığı Pinolin ve DMT hormonları, insanda mistik hazlar, trans hali ve cezbeler gibi metafizik ve psişik hamlelerde çok önemli roller oynamaktadırlar. Epifizin aktifliğinin ve bu hormonların salgısının gece yarısı saat 02-04 saatleri arası en yüksek seviyelere ulaşması ise çok ilginçtir. Yani gerek uyku halinin, gerekse insanın mistik hâllerinin zirve yapması ve manevî âlemlerle irtibata açık hâle gelmesi bu saatlerde olmaktadır. Mistik hâller yaşatan DMT eskiden beri dünyanın pek çok yerinde bilinen “Üzerlik bitkisi”inde de bulunmaktadır. Epifiz bezinin salgı yapması deniz seviyesinden yükseldikçe daha da artmaktadır. Bu da Peygamber Efendimizin (asm) Hira Dağı’ndaki mağarada inzivaya çekilmesini açıklamaktadır. Birçok İslâm evliyasının mekân olarak yüksek dağları tercih etmelerinin de hikmetidir bu.” (1) Bediüzzaman Hazretlerinin de, Erek Dağı, Çam Dağı, Çamlıca Tepesi gibi bulundukları her yerin en yüksek noktalarına çıkmaya devam etmeleri “Kalp Gözü” olarak da bilinen epifiz bezinin yüksek fonksiyonel potansiyellerinin geliştirildiğine açıkça işaret etmektedir. 

 Epifiz bezini Kalp gözü veya 3. Göz olarak manevî bakış açısıyla fonksiyonlarını inceleyen araştırmalar yapılmaktadır. Özellikle hormon salgılama potansiyelinin düzenlenmesinde “Yükseklik arttıkça hormon salgılaması artış gösteren epifiz tarafından üretilen diğer maddelerden biri de çok küçük bir molekül olan dimethyltrytaminol (DMT) ya da başka bir ifadeyle “Ruh Molekülü”dür ve uyku sırasında rüyaların görüldüğü evrede, sabaha karşı saat 03-04 gibi salgılanır. Doğum ve ölüm anında en yoğun şekilde salgılandığı için ruhun bedene girip çıkmasını sağlayan hormon olarak da adlandırılır. DMT iki ayrı dünyaya yani iki zıt âleme kapı açabilen bir maddedir. Fiziksel bir molekül olarak insanın dış dünyasını, fizyolojik etkileri açısından da ruh dünyasını aydınlatır. Manevî performans sağlar. Kültür ve din merkezli sosyolojik ve psikolojik çalışmalarda, epifiz bezi daha çok “ruh-beden” ilişkisinde bağlantı noktası olarak kabul edilir. Bu yüzden, “ruhun penceresi, ruh gözü, ruh molekülü” şeklinde de isimlendirilmiştir. Birçok inanışa göre, epifiz bezi aktif olduğunda, insanın içsel bir ek bakış açısı kazanmasını ve daha fazla psişik güç ve derin bilgi seviyesine ulaşmasını sağlar. Manevî hayatın özellikleri ruha yansır. İnsan, ruh vasıtasıyla öte âleme yükselir ve maddî âlemde varlığını sürdürürken, Allah ile bağlantısını onunla korur.” (2)   SAĞLICAKLA KALIN. 

Dipnotlar:

1) Dr. Nazife VARLI, İslâmî bakış açısıyla epifiz bezinin işlevi, Çekmece İZÜ Sosyal Bilimler Dergisi 8/16 2020

2 Agm. 

Okunma Sayısı: 148
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dijital güvenlik de İsrailli şirkette

    İsrailli askerlerden Netanyahu’ya rest

    Domuz eti skandalı büyüyor

    Pazar günü 4 farklı sınav düzenlenecek

    Bartın Amasra açıklarında 4,8 büyüklüğünde deprem

    Yeni Akit tazminata mahkum edildi

    Beyrut da İsrail saldırısı altında! Lübnan Sağlık Bakanlığı: 22 kişi ölü, 117 kişi yaralandı

    İsrail 1 yılda 885 sağlık personelini katletti

    TRT de İsrailli firma ile çalışıyor

    Türkiye bu politikalarla daha çok savrulur

    Savcılıklarda 791 bin uyuşturucu dosyası var

    Filistin’i tanıyan ülke sayısı 146’ya yükseldi

    3.8 milyon borçlu takipte

    Netanyahu savaşı durdur

    Ukrayna en zor kışını yaşıyor

    "Bir Yahudi olarak Gazze'de bir soykırım işlendiğini haykırmak benim görevimdir''

    ABD - Florida'da Milton Kasırgası alarmı: 2,6 milyon kişi elektriksiz kaldı

    Tabutundan ses gelince hayatta olduğu anlaşıldı

    Lübnan'daki Türk vatandaşlarını taşıyan gemi Mersin'e doğru yola çıktı

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Batıyoruz beyler; Kelime-i Şahâdet getirin!
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Tek adam” artık sorgulanıyor
    Risale-i Nur'dan

    Eğer biz İslâm ahlâkını fiillerimizle göstersek...
    H. Muharrem OKUR

    Dertlenmek
    Ali HAKKOYMAZ

    İçimizin uzaklığı - Ân diyarı (77)
    Mehmet ÇETİN

    Üç cisim problematiğinde kaderi aramak
    Ahmet Cemil Çökren

    Meraklı hasta
    Dr. Aytekin COŞKUN

    Bektaşî Tarikatı Egemen Devleti, Başbakan Edi Rama
    Nahit Topaloğlu

    Anlatım Bozuklukları-3 - Şapka Deyip Geçmeyin-22

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.