Bir yıl sonra BİK’e atama yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında yapılan suç duyurusunun ardından bir seneden fazla süredir boş olan Basın İlÂn Kurumu Genel Kurulu’na 12 kişilik atama yapıldı, karar Resmî Gazetede yayınlandı.

Recep Gören - ANKARA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Salı grup toplantısında gündeme getirmesi ve İzmir Milletvekili Atila Sertel’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında suç duyurusunun ardından gece yarısı Resmî Gazetede yayınlanan kararla bir seneden fazla süredir boş olan Basın İlân Genel Kurulu’na 12 kişilik hükümet temsilcisi atandı. Türkiye Gazeteciler Federasyonu eski Başkanı ve CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında Basın İlân Kurumu Genel Kurulu’na 12 kişilik atama yapmadığı ve dolayısıyla “kanundan kaynaklanan görevini bilerek, isteyerek yapmadığı” gerekçesiyle 18 Şubat’ta İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğunu hatırlatarak, “Gece yarısı Resmî Gazete’de yayımlanan kararla bir seneden fazla süredir boş olan Basın İlân Genel Kurulu’na 12 kişilik hükümet temsilcisi atandığı için maksat hasıl oldu, suç duyurusunu geri çekeceğim” dedi.

Basın kartları hukuksuz iptal edildi

Basın Kartları Komisyonu’nun da 2021 yılı Mayıs ayından bu yana toplanmadığını hatırlatan Sertel, “Geçmişte basın derneklerinin, sendikaların ve bürokratların katılımıyla oluşturulan Basın Kartları Komisyonu’nun görevine İletişim Başkanlığı’nca son verilmiştir. Yerine kurulan komisyon ise işlevsiz kişilerden oluşmuş, basın kartlarının verilip verilmemesi bir kişinin iki dudağının arasına bırakılmıştır” diye konuştu. Pek çok meslek mensubunun, 30 yılı bulan ve sürekli basın kartı taşıyan gazetecinin kartı sorgusuz, sualsiz ve hukuksuz iptal edildiğini de söyleyen Sertel, “Basın mesleğine başlayan ve kart alma süresini dolduran genç meslektaşlarımızda komisyon toplanamadığı gerekçesiyle (!) basın kartı alamamaktadır. Bu nedenle gazeteciler maddî ve manevî olarak mağdur edilirken, kurumlarımız ise işlevsiz hale getirilmiştir” dedi.

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