Deprem gerçeği gizleniyor

6 Şubat tarihli depremlerinin üzerinden 2 yıl geçti. Depremlerin yıldönümünde Türkiye’nin altyapısı, imar bilançosu, afet yönetimi tartışılmaya devam ediyor.

Okunma Sayısı: 271

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.