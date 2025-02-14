Deprem gerçeği gizleniyor

14 Şubat 2025, Cuma
6 Şubat tarihli depremlerinin üzerinden 2 yıl geçti. Depremlerin yıldönümünde Türkiye’nin altyapısı, imar bilançosu, afet yönetimi tartışılmaya devam ediyor.
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Kayalık alanlar dururken tarım arazilerinin, toprak zeminlerin imara açılması sonucu afetlerin oluştuğunu söyleyen uzmanlar, bu gerçeğin görmezden gelindiğini belirtiyor.
Depremlerden ders çıkarılmadığını söyleyen Akdeniz Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yasemin Leventeli, “Açık öğretim fakültelerinde okutulan ‘Afet Yönetimi 1’ adlı ders kitabında yazılanlar, deprem gerçeğini gizlemek adına utanç belgesidir” dedi.
Haber Merkezi
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