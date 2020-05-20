Hediye kitap kampanyasında Risale-i Nur'a ilgi ve talep artıyor

KUR’AN’IN ÇAĞDAŞ TEFSİRİ RİSALE-İ NUR’A YÖNELİK TALEPLERDE YOĞUN BİR ARTIŞ VAR. AÇILAN KAMPANYALAR BÜYÜK İLGİ VE KATILIMLA SÜRÜYOR.

HABER: LÜTFİYE KEF

217 KOLİ KİTAP

YENİ ASYA Neşriyat’ın başlattığı “Cezaevlerine Ramazan’a Özel Hediye Kitap” kampanyası kapsamında gelen katkı ve desteklerle geçtiğimiz hafta cezaevlerine gönderilmek üzere 217 koli kitap Kader Mahkumları Derneğine teslim edilirken, cezaevi dışından gelen külliyat talepleri de her geçen artıyor ve karşılanması için gayret gösteriliyor.

BİR ANNENİN MESAJI

bİr annenin mesajı: “3 çocuğum var. Hiçbir maddî gelirim yok. Yardım edenler var, sağolsunlar. Benim sizden isteğim; çocuklarımı Risale-i Nur’la büyütmek istiyorum. Ama alabilecek gücüm yok.” Bu durumda olan çok insan var ve zekâtlar için en uygun adreslerden birinin bu alandaki hizmetler olduğu belirtiliyor.

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Risale-i Nur'a ilgi ve talep artıyor

‘Cezaevlerine Hediye Kitap’ ve koronavirüse manevî tedbir kapsamında dağıtılan ‘Hastalar Risalesi’ kampanyalarına ilgi ve talep artarak sürüyor.

Yeni Asya Neşriyat’ın başlattığı, gönüllü ve temsilcilerden gelen desteklerin katkı sağladığı Bediüzzaman Said Nursî’nin “Medrese-i Yusufiye” olarak gördüğü ‘Cezaevlerine Hediye Kitap ve ‘Ramazana Özel Hediye Kitap’ kampanyasına ilgi ve alâka gittikçe büyüyor. Kampanyanın başladığı tarihten bu yana pek çok Külliyat cezaevlerine teslim edildi. Cezaevlerinden ve cezaevi dışından da artarak gelen Külliyat başta olmak üzere kitap, gazete, dergi taleplerinde artış yaşandı. Mahkûm ve hükümlülerin istekleri doğrultusunda, cezaevlerinden gelen kitap talepleri karşılanmaya, okumaya müştaklar kitaplarıyla buluşturulmaya devam ediyor.

Risale-i Nur’a yoğun talep

Ramazan ayı ile birlikte başlatılan “Cezaevlerine Ramazana Özel Hediye Kitap Kampanyası” devam ediyor. Gazetemiz ve sosyal medya üzerinden yapılan duyurular sonrası, hediye kitap kampanyasına ilgi arttı. Bu çerçevede yapılan katkı ve desteklerle geçtiğimiz Perşembe günü cezaevlerine gönderilmek üzere 217 koli kitap Kader Mahkûmları Derneği’ne teslim edildi. Yeni Asya Satış Pazarlama Müdürü Cesim Aydın tutuklu ve mahkûmlar tarafından Risale-i Nur’a büyük bir talep olduğunu belirterek bu talebin özellikle Ramazan ayı boyunca daha da artış gösterdiğini ve önümüzdeki günlerde de sürekli artarak devam edeceğini bildirdi.

‘Çocuklarımı Nurlar’la büyütmek istiyorum’

Ayrıca tutuklu ve mahkûm ailelerinden de bu yönde yoğun bir talep geldiğini vurgulayan Aydın, gelen bir mesajı şöyle aktardı: “Bir mahkûm eşi bize gönderdiği mesajında şunları ifade ediyor. “Selamün aleyküm, ben 3 çocuk annesiyim ve eşim siyasî mahkûm. Hiçbir maddî gelirim yok. Yardım edenler var, sağolsunlar. Benim sizden isteğim, çocuklarımı Risale-i Nur ile büyütmek istiyorum, ama inceledim ve alabilecek gücüm yok. Telefondan okumaya çalıştım çok yorucu oldu. Allah’a emanet olun. Destek olan herkese teşekkür ederim.” Aydın, “Bu tür desteklerin fazlaca var ve kendilerine ulaştığımız hayırseverler tarafından anında karşılanıyor” diyerek bütün okuyucuları zekât, sadâka ve bağışları ile bu kampanyaya katılmaya, duâlara hissedar olmaya dâvet etti.

Korona sürecinde manevî reçete

Öte yandan gazetemizin çeşitli illerdeki temsilcilikleri tarafından Hastalar Risalesi kampanyası başlatıldı.

Türkiye’nin dört bir yanından okuyucularla bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı manevî tedbir amacıyla Risale-i Nur eserlerinden manevî reçete hükmünde olan “Hastalar Risalesi” yediden yetmişe bütün vatandaşlara dağıtıldı. Manevî ilâçlarını alan vatandaşlar, “Bu musîbet-i zamanda bu eserler bize ilâç gibi geldi” dedi.

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Okumak için tıklayınız:

Risale-i Nur kampanyası Isparta'da

Kampanyaya destek artıyor: Diyarbakır'da da Risale-i Nur dağıtıldı

Hastalar Risalesi kampanyası Malatya’da

Hastalar Risalesi Afyonkarahisar’da

Van’da Risale-i Nur dağıtıldı

Üsküdar’da kampanya coşkusu

Hastalar Risalesi hakkında

Hastalar Risalesi kampanyası Urfa’da

Hastalar Risalesi kampanyası İzmit’te

Samsun’da Hastalar Risalesi dağıtıldı

Hastalar Risalesi kampanyası Nevşehir’de

Eskişehir’de Hastalar Risalesi dağıtıldı