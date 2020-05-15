Hastalar Risalesi kampanyası Malatya’da

Manevi bir reçete hükmündeki Hastalar Risalesi Malatya’da ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Ramazan ayı ile birlikte Risale-i Nur eserlerinden yeni tanzimle çıkan üçlü kitap setinin tanıtımı ve dağıtımı hız kazandı. Yeni Asya Malatya temsilciliğinden her zaman olduğu gibi daha da hızlanan Risale-i Nurlar ve diğer eserlerin gelenlere sunulması devam ediyor.

Hastalık sebebiyle başta Hastalar Risalesi olmak üzere Ramazan, İktisat, Şükür ve Vesvese Risaleleri büroyu ziyarete gelenlere hem tanıtıldı, hem de hediye edildi. Malatya’da yayın hizmetleri aksamadan artarak devam ediyor. Yeni Asya okuyucularının desteklediği kampanyada güzel hizmetlere imza atıldı.

Malatya - Ahmet Kurnaz



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