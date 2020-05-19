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20 MAYIS 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Risale-i Nur kampanyası Isparta'da

19 Mayıs 2020, Salı
GAZETEMİZİN ÇEŞİTLİ İLLERDEKİ TEMSİLCİLİKLERİN BAŞLATTIĞI HASTALAR RİSALESİ KAMPANYASINA ISPARTA TEMSİLCİLİĞİ DE DESTEK VERİYOR.

Gazetemizin çeşitli illerdeki temsilcilikleri vasıtasıyla başlattığı Hastalar Risalesi dağıtım kampanyasına Yeni Asya Isparta Temsilciliği de destek veriyor. Isparta Temsilcisi Mithat Yanmaz, Isparta il merkezinde Ramazan ayı içerisinde bugüne kadar 700 Hastalar Risalesi ile 100 adet Ramazan İktisat ve Şükür Risalesi dağıtıldığını söyledi. Devam eden salgın sebebiyle Hastalar Risalesi dağıtımına ağırlık verdiklerini belirten Yanmaz, Ramazan ayı sebebiyle kampanyaya dahil edilen   Ramazan İktisat Şükür Risalelerinin de Ispartalılar tarafından büyük ilgi gördüğünü belirtti. Yeni Asya okurlarının sponsorluğunda kampanyayı sürdürdüklerini ifade eden Yanmaz, dağıtımda görev alan tüm görevlilere ayrı ayrı teşekkür etti. 

Yediden yetmişe ulaştırılıyor

Kampanyanın devamı için Isparta ve diğer memleketlerdeki Risale-i Nur Talebeleri ile Yeni Asya okurlarını kampanyaya destek olmaya çağıran Yanmaz, “Ülkemizde ve bütün dünyada insanların salgın musibeti ile karşı karşıya kaldığı bugünlerde Bediüzzaman Hazretleri’nin Risale-i Nur’da Kur’ân eczanesinden dikkatlerimize sunduğu manevî reçete Hastalar Risalesi’ni yediden yetmişe insanlarımıza ulaştırmayı önemli bir hizmet olarak görüyoruz. Risale-i Nur’un neşri yolunda her hizmet değerli ve kıymetidir. Destek olan emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Hekimler, maddî olarak hastaların iyileşmelerine vesile olurken bizlerde moral olarak hastalarımıza hasta yakınlarına veya hastalık korkusunu yaşayanlara destek olmak istiyoruz” dedi.

Isparta - Yeni Asya

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Kampanyaya destek artıyor: Diyarbakır'da da Risale-i Nur dağıtıldı

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  • Toygar

    19.5.2020 09:14:11

    Binler tebrik..

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