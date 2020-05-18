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20 MAYIS 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Kampanyaya destek artıyor: Diyarbakır'da da Risale-i Nur dağıtıldı

18 Mayıs 2020, Pazartesi 02:19
Yeni Asya Diyarbakır Temsilciliği tarafından başlatılan bir kampanya ile esnaf ve sağlık çalışanlarına Risale-i Nur eserleri hediye edildi.

Bediüzzaman Said Nursî’nin Risale-i Nur Külliyatı’ndan; Ramazan İktisad ve Şükür Risalesi adlı eseri, Yeni Asya Gazetesi Diyarbakır Temsilcisi Ayhan Şahin tarafından Diyarbakır’daki esnaflar ve sağlık çalışanlar ziyaret edilerek kendilerine hediye edildi.

Bu hizmetten memnuniyetlerini dile getiren esnaflar, işlerin olmadığı bazen siftah yapmadan kapattıkları bu zor günlerde, bu eserlerin manevi olarak kendilerine moral olduğunu ifade ettiler. Hem de vakitlerini değerlendirdiklerini söylediler. Bu zaman için esnafların üç önemli meselesi, oruç tutarak nefsin dizginlerini ele geçirmek, iktisad ile kıt kaynakları yerinde kullanmak ve çalıştıktan sonra Allah’ın verdiği ile şükretmek inanan bütün esnafların vazgeçilmez esaslarıdır.

Ramazan sonuna kadar bu hizmetlerinin devam edeceğini söyleyen Yeni Asya Gazetesi Diyarbakır Temsilcisi Ayhan Şahin, “Hayırsever bir arkadaşımız tarafından kitaplar dağıtım için bize verildi. Ramazan İktisad ve Şükür Risalesi’nin ücreti arkadaşlarca ödendi. Biz de bunları Ramazan ayı boyunca özellikle esnaflara dağıtıyoruz. Risale-i Nur eserlerinden diğer kitapları da dağıtmaya devam edeceğiz. Bazı esnaf arkadaşlar kitaplardan daha fazla isteyip, ‘Biz de müşterilerimize hediye edelim’ diyor. Bunları da organize etmeye çalışacağız” dedi.

Esnaf ve sağlık çalışanlara da, “Bu musibet-i zamanda bu eserler bize ilaç gibi geldi. İnşaallah bu mübarek eserler ve Said Nursî Hazretleri hürmetine virüs salgınının sona ermesini Rabbimizden niyaz ediyoruz. Yeni Asya gazetesi temsilciliği olarak bu hizmete vesile olan Rasim Demir Ağabeyimizi tebrik ediyoruz” dediler.

ABDULKADİR ÖZER - DİYARBAKIR

 

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  • Ercan

    18.5.2020 16:26:29

    Banada risale gönderbilirmisiniz

Risale-i Nur Külliyatı

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CEVŞEN

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