2020 yılı 2019 yılından daha güzel olacak inşallah

Geride bıraktığımız 2019 yılında Cenab-ı Hak çok güzel hizmetleri birlikte yapmayı nasib etti.

Bu hizmetlerimize maddî manevî destek veren herkese teşekkür edip, Allah razı olsun diyoruz.

2020 yılında daha planlı ve gayretli çalışarak güzel hizmetleri birlikte yapmak temennisiyle, hayırlı ve huzurlu yıllar diliyoruz.

2019 yılında yapmaya çalıştığımız Medrese-i Yusufiye hizmetlerimizde bazı sıkıntılar yaşadık. ”İşlerin hayırlısı zor olandır” hadis-i şerifi manasınca önümüze çıkan zorlukları sizlerin duâları ve katkılarıyla Elhamdülillah Hâzâ Min Fadli Rabbi aştık.

Medrese-i Yusufiye ekibimizle bir çeşit iş bölümü yaptık. Birimiz mektupları yazdı, birimiz mahkûmlardan gelen mektuplara Risale-i Nur’un meslek ve meşrebi noktasında sorularını cevaplandırdı. Diğer bir kardeşimiz, gelen Risale-i Nur ve yayınlarımızla ilgili kitap isteklerini paketleyerek Medrese-i Yusufiyelere gönderdi. İşin finans temini bölümü bizim payımıza düştü.

Değişik vilayetlerimizde, kampanyamızı maddî manevî destekleyen gönüllü yardımcılarımız, hizmetlerimize hissedilir oranda katkı yaptı. Bir yıllık hizmetimize geriye doğru bakınca, bu zor şartlara rağmen, hizmetimiz maddî manevî arttı. Ayrıca aşağıda Tarihçe-i Hayattan aldığımız satırların manasını yaşayarak daha iyi müşahade ettik.

“Sizler, koca Isparta değil, belki büyük bir memleketi tenvir edecek elektriklerin makinistleri hükmündesiniz... Makinenin çarkları birbirine muavenete mecburdur. Birbirini kıskanmak değil, belki bilâkis birbirinin fazla kuvvetinden memnun olurlar. Şuurlu farzettiğimiz bir çark, daha kuvvetli bir çarkı görse memnun olur; çünkü vazifesini tahfif ediyor. Hak ve hakikatın, Kur’ân ve imanın hizmeti olan büyük bir hazine-i âliyeyi omuzlarında taşıyan zatlar; kuvvetli omuzlar altına girdikçe iftihar eder, minnettar olur, şükreder.

Sakın birbirinize tenkid kapısını açmayınız. Tenkid edilecek, kardeşlerinizden hariç dairelerde çok var. Ben nasıl meziyetinizle iftihar ediyorum; o meziyetlerden ben mahrum kaldıkça, sizde bulunduğundan memnun oluyorum; kendimindir telâkki ediyorum. Siz de üstadınızın nazariyle birbirinize bakmalısınız; âdeta her biriniz, ötekinin faziletlerine nâşir olunuz.” (Bediüzzaman Said Nursî Tarihçe-i Hayat)

BU HAFTAKİ MEKTUBUMUZ

Saygıdeğer Yeni Asya Gazetesi mensupları ve Hasan Muharrem Bey,

Göndermiş olduğunuz Risale-i Nur Külliyatını aldım. Rabbim sizlerden ebeden razı olsun.

Şu gökyüzünü bile tellerin arasından gören bizleri Nurlar’la aydınlattınız. Yaşamış olduğumuz şu zor günlerde bir teselli bahşettiniz. Rabbim kimseyi buralara düşürmesin.

Fakat Üstadımıza göre insan suçlu bile düşse, hatasını anlayıp tövbe ettiği takdirde kazancı çok büyük, siz de bilirsiniz bir saat ibadeti bir güne varan büyük müjdeler var Nur Risalelerinde. Masumluğuma Hâkim-i Mutlak ve bütün meleklerinin şahitliğiyle kat’i olduğuna göre, hakkını verebilirsek ne mutlu bize. Peygamberlerin, velilerin v.s. yolundayız. Sizler de bu yolda yürümemize katkıda bulunduğunuz için eminim okuduğumuz her harfin karşılığında buranın bereketiyle paha biçilmez sevaplar kazanıyorsunuz. Ne mutlu sizlere, Risale-i Nurun mesleği olan acizlik ve fakirliği iliklerine kadar hissedip, Rabbinden başkasından kurtuluş ummayan bu biçarelerin yaralarına onları aklen, kalben ve bedenen tedavi edebilecek merhemleri gönderiyorsunuz. İnanın bana 4. yıla girdim hapishanelerde, bu kadar adıma gönderilen hiçbir kargo, hediye beni bu kadar mutlu etmedi.

Burada Nur Risaleleri’ne ekmek kadar, su kadar ihtiyaç var. Kargonun kutusuna da gerekli kanun maddelerini yazmanızı çok takdir ettim. Burada sıkıntı yok hamdolsun kütüphanenin kontrolünden sonra elimize eksiksiz geçti.

Elime her aldığımda, odama her girdiğimde, gözüme geldiğinde sizlere duâlar ediyorum.

Sizler de bize duâ edin, yavrularımıza kavuşalım. Bir anne yüreği ya gaflete dalar gider bu acıya dayanır, ya da Nurlar’la ….. olur. Ben ikinci yolu seçtim, sizler de bana dünyanın en güzel ilâcını gönderdiniz, daha ne diyeyim.

Rabbim sizin gibi insanların sayısını çoğaltsın. Bizler de burada yaptığımız el işlerinden size göndermek istiyoruz, fakat mektupla gönderilmiyor.

İnşallah kargoyla göndeririz hazır edince.

Rabbim bana özgürlüğümü lütfettiğinde sizleri ziyarete gelip, yapmış olduğunuz faaliyetlere katkıda bulunmak ilk yapacağım işlerden inşallah.

Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Allaha emanet olun.