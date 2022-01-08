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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 OCAK 2022 CUMARTESİ - YIL: 52

Bekleniyoruz (2)

H. Muharrem OKUR
08 Ocak 2022, Cumartesi
Genel olarak baktığımızda etrafımızın bir çok problemlerle çevrili olduğunu görüyoruz. En birinci problemin iman zayıflığı olduğu hususu hiç tartışmasız başlı başına bir konudur.

Bir yazımızda değişik esnaf gruplarını ziyaret etmiş ve çok güzel dönüşler aldığımızı yazmıştık. Bu yazımızda ise farklı bir ziyaretten bahsetmek istiyoruz.

Bildiğiniz gibi ülkemiz siyaseti ittifaklar kanalı ile yürütülüyor. “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” için bir ittifak söz konusu. Onun için bu ittifaklarla geniş manada çok ortak yönlerimiz var. En geniş noktamız demokrasidir. İttifak bünyesindeki partilerin idareci ve taraftarlarının Yeni Asya Gazetesi okuyucularının hak, hukuk ve adalet noktasındaki görüşlerini bilmeleri çok mühim husustur. Yıpranan İslâmî anlayıştan farklı İslâmî grupların varlığının duyurulması lüzumludur.

Yapılacak erken veya normal bir seçimde bu insanlara moral desteğimizi bildirmek gerekiyor. Ön yargıları kırarak bu ittifak fikrinde bulunan kimselerle aynı hizmetleri paylaşmak lâzımdır. Bu fikre sahip insanların büyük çoğunluğu bizim gündeme taşıdığımız ‘doğru İslâmiyet’ anlayışı arıyor. Çünkü yaratılıştan herkesin inanma ihtiyacı var. 

Nitekim 12 Eylül ihtilâlini hazırlayanlar farklı fikir gruplarını birbirine düşman ederek ülkeyi bir çeşit bölmüşlerdi. Bu dönem ise çok farklı. Bu farklılıklar bu sefer birçok hayırlı sonuçlara sebeb olacak inşallah. Bunun için bize çok büyük bir görev düşüyor. Geçmişte; yasakların kalkması, ve binlerce dağıtılan broşürler bunun en güzel örneği olsa gerek.

Bizim fikirlerimize herkesin bilhassa Millet İttifakı mensuplarının çok ihtiyacı var. Bu tür ziyaretler bir fırsattır. Bu ziyaretlerin şimdi tam zamanı. Bu ziyaret fırsatlarını kaçırmayalım. “Demokrasi için el ele İzmir” kapsamında yaptığımız ziyaretlerde gördük ki hakikaten bekleniyoruz. Kısa süreli olarak planladığımız bu ziyaretlerimizin çoğu uzun sürdü. Konuşup tanıştıkça, anlatacağımız çok malzememizin olduğunu bizde gördük. Anladık ki Said Nursî, Risale-i Nur, Yeni Asya, insanımızın hafızasının bir yerinde var. Bu anlamları daha kuvvetlendirmek bizim elimizde. Yeter ki tanışalım, anlatalım. Ziyaret ettiğimiz hiçbir kimseden olumsuz bir tavırla karşılaşmamış olmamız bunun açık ispatıdır.

 Bizimle irtibat için: (0532) 471 53 52

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