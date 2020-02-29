Dergi kampanyamızda son hafta

Bir süre kampanyalarımızla ilgili duyurularımızı Wahtsapp’tan yaptık.

Bu çalışmaları yaparken teknolojinin ne kadar güzel bir nimet olduğunu yakinen yaşadık. Artık gazetemiz aracılığı ile DÂVET başlığı ile veriyoruz. İlânlarımızı gören siz okuyucularımız, imkânınıza göre destek oluyorsunuz. Medrese-i Yusufiye ekibi olarak biz de güzel hizmetler yapmak için elimizden gelen gayreti gösterdik. Telefon ve yüz yüze görüşmelerimizde tebriklerinizi, teşviklerinizi duâlarınızı aldık.

Cenab-ı Hakk’a çok şükür, örnek gösterilen bu güzel hizmeti 15-16 yıldır birlikte yapıyoruz. Bu güne kadar vermiş olduğunuz destekler için teşekkür ediyoruz. Bu ekonomik şartlarda yaptığınız destekler çok değerli. Fakat bizden çok fazla sayıda hizmet bekleyen mahkûmlar ve aileleri var. Bizden ümitle DERGİ bekleyen kardeşlerimizi mahzun etmeyelim.

Dergilerimizin hizmetlerinden çok kişinin faydalandığına gelen mektuplardan şahidiz. Sizden DERGİ kampanyamıza biraz daha destek bekliyoruz.

MEKTUP

Saygıdeğer Yeni Asya Neşriyat yetkilileri;

Ben T Tipi Kapalı Ceza İnfaz kurumda yatmaktayım.

Aynı kurumda yine benim gibi tutuklu bulunan eşim ile bu zor günlerimize tek ilâç okuduğumuz Risale-i Nurlar oluyor. Cezaevine girene dek düzenli okumaya gayret ettiğim bu manevî reçetemize maddî imkânsızlıklar sebebiyle burada temin edip okuyamamaktayım. Sayfa kenarında lügat anlamı dipnot ve indeksi olan basımlarınızı okurken çok, ama çok istifade imkânım oldu. Bu zor günlerimizde bana bu eserleri hediye olarak göndermenizi rica ediyorum. Elbette bir gün hürriyetimize yeniden kavuşacağımıza inancımız yüksek. Allah (cc) Kerîm’dir. O güzel günler geldiğinde inşaallah size olan borcumuzu takdim etmeye çalışacağım. Şimdiden Allah razı olsun diyorum. Ve Cenab-ı Hak’tan sizin için sağlık, sıhhat, afiyet, bol helâl rızıklar niyaz ediyorum.

Fatma Ak

T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Şanlıurfa