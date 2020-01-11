Dergilerimiz beğeniliyor ve talep ediliyor

On beş yıldır cezaevlerine aylık dergilerimizi gönderiyoruz.

Bu hizmetimizin çok güzel neticeler verdiğini bize gelen mektuplardan öğreniyoruz. Aynı zamanda, dergilerimiz Medrese-i Yusufiyelerde kalan kimselerle irtibatımızı sağlamlaştırıyor.

Bu konuda uzun uzun yazmaktan ziyade aşağıdaki mektuplarla sizleri baş başa bırakıyoruz.

Bismihi Sübhanehü

Esselâmü Aleyküm Muhterem Hasan abim. Nasılsınız? Cenâb-ı Hak afiyet versin. Bizi sorarsanız vaktimizi boş geçirmemek için bu sıkıntılı ve karanlık vakitleri Nurlar’ı okumak ile nurlanmaya çalışıyoruz.

Duâlarınızı bekliyoruz.

Abi dergileri aldım! Çok hoş, istifade ediyoruz. Genç Yorum’daki Osmanlıca bölümü çok güzel. Osmanlıcayı oradan öğrenmeye çalışıyorum. Bir de yazabilsem. Yazmak için de pratik alıştırmalar olsa çok güzel olur. Hele beraberinde gönderdiğiniz Divan-ı Harbi Örfî çok güzel basılmış. Eski Osmanlıca orijinal yazısı çok hoş olmuş. Çok teşekkür ederim.

Arkadaşlarla sırayla okuyoruz. Bir abi üç günde bitirdi. Benden çok okuyor.

Bu şekilde yaşlı ağabeylere de sırayla okutturuyoruz elhamdülillah.

Buralarda malûm sürekli yenilenen koğuşumuzda mütemadiyen giren çıkanlara Nurlar’ı ulaştırmaya, okumaya, anlatmaya gayret ediyorum. Evvelâ kendim okuyup istifade etmeye sonra muhtaç ruhlara da bu şifaları ulaştırmaya çalışıyorum. Cenâb-ı Hak Üstadımızın himmet ve şefaatlerine nail eylesin.

Cenâb-ı Hak sizden ve hizmet eden ekibinizden razı olsun. Hizmetlerinizin devamını Rahmet-i İlâhiyeden niyaz ediyoruz.

Selâm ve duâ ile. Allah’a emanet olun.

Ali SAĞLAM, 2 Nolu T tipi Kapalı

Cezaevi C-17 koğuşu, ESKİŞEHİR

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Gönderdiğiniz “Bizim Aile” ve “Genç Yorum” dergileri elime ulaştı. Binler teşekkürler. Dergilerin muhtevasını çok beğendim.

Selim SAYDAM, D Tipi Kapalı

Ceza İnfaz Kurumu, DİYARBAKIR

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Sizlerin sayesinde Üstadı daha iyi anlıyorum şimdi. Göndermiş olduğunuz dergiler de değişmemi, gelişmemi ve Risale-i Nurlar’a olan ilgimi arttırdı. Dergileri okuduğumda ilgimi ve merakımı çeken bölümleri alıp Risale-i Nur’dan araştırıp bakıyorum. Bu da bana ayrı bir katkı sağlıyor. Dergiler daha yararlı bilgilerle dolu. Dergi yazıları genellikle Risale-i Nur’un içinden üretildiği için Risale-i Nur okumuş gibi oluyor insan.

Osman KUZU, T Tipi

Kapalı Cezaevi, OSMANİYE