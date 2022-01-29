Fihrist Risalesi’ni okudunuz mu?

Bilindiği gibi Risale-i Nur Külliyatı’nın dörtte üçü Barla’da yazılmıştır.

Sözler, Mektubat, Lem’alar gibi eserler milyonlarca basılıp dağıtılmış, satılmıştır. Büyük çoğunlukla birçok dünya diline de çevrilmiş ve basılmıştır. Ancak yayınevimiz tarafından ilk defa basılan eserler de mevcuttur. Tılsımlar ve Fihrist Risaleleri bunlar arasında sayılabilir.

Biz Fihrist Risalesi üzerinde duracağız. Klâsik fihristlerden çok farklı olarak müstakil bir eser olarak telif edilmiş. Diğer Risalelerde hiç olmayan, ilk defa okuyacağımız çok bölümler var. Külliyatın diğer kitapları ile birlikte takip edilebilir. Genç kardeşler için hafızalarından fihrist yapmak istiyorlar ise işte Fihrist Risalesi! Bizler gençliğimizde böyle bir eseri hayal ediyorduk. Keşke 40-50 yıl evvel yayınlansaydı. Emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz.

Bu Risaleyi en iyi tanıtan iki paragrafı naklederek sizleri Fihrist Risalesine havale ediyoruz:

“15. Lem’a namındaki Risale-i Nur’un birinci kısım fihristesini Üstadımız, Risale-i Nur eczalarının mevzularına ve kısmen gayelerine işaret ederek telif etmişler. Adeta hülâsa edilse haplar nev’inde büyük bir eczanedeki ilâçların listesini gösterir bir fihrist olarak yazmışlardır.

“İkinci kısım fihristte ise yine Onuncu Şuâ namıyla Risale-i Nur’u Isparta havalisindeki halis Nur Şakirtleri tarafından kaleme alınmış ve her bir Nur Şakirdi kendi ayinelerinin kabiliyet ve renklerine göre o Risalelerden tecelli eden envarını satırlarına aksettirmeye çalışmışlardır. Risale-i Nur şahs-ı manevisinin birer ferdi bulunan bu kahraman fedakâr Nur Şakirtleri bu Fihrist ile nesl-i ati için en kıymetli eserlerden birisini bırakmışlardır.”

(Fihriste Risalesi, Takdim)