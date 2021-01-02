Üstadımız Bediüzzaman Said Nursî, Risale-i Nur Külliyatı’nın birçok yerinde “Güzel görmek”, “Güzel düşünmek”, “Hadiselerin iç yüzlerine, olumlu taraflarına bakmak” vb. konulardan bahsederek, bu olumlu yaklaşımların dünya ve ahiret hayatı açısından önemli olduğunu ifade eder.

Lemaat eserinde geçen “Güzel gör, hem güzel bak; ta güzel düşünmeli. Güzel bil, hem güzel düşün; ta leziz hayatı bulmalı. Hayat içinde hayattır hüsn-ü zanda (iyi ve güzel zan) emeli. Suizanla (kötü zan) yeistir (ümitsizlik), saadet muharribi (tahrip eden), hem de hayatın katili.” ifadesiyle de Bediüzzaman, ümitsizliği, saadeti tahrip edici bir katil olarak belirtiyor. Bu da güzel düşüncenin ne kadar önemli olduğuyla alâkalı ibret alınması gereken bir ifade.

Güzel bakmaya günümüzde ne kadar ihtiyaç olduğu açıktır. Bu benzer vecizelerden binlercesi Risale-i Nur Külliyatı’nda bulunmaktadır.

Bu vesileyle eskiden beri bazı internet sayfalarında paylaşılan bir yazıdan biz de bir bölümü aktarıyoruz:

“Evimi bir dâvet sonrası temizlemek için saatlerce uğraşıyorsam, birçok arkadaşım var demektir. Faturalarımı ödeyebiliyorsam bir işim var demektir. Pantolonum biraz sıkıyorsa, aç kalmıyorum demektir. Yanımdaki adamın sesinden rahatsız oluyorsam, duyuyorum demektir. Yığınla yıkanacak ve ütülenecek kıyafetim varsa, yığınla giyeceğim var demektir. Evden iş yerine kadar yolu uzun buluyorsam, bir işim var demektir. Çalar saatim sabahın seherinde çalıyorsa, yaşıyorum demektir. Ve en önemlisi Rabbimin bahşettiği bütün bu nimetlerin şuurundaysam, mutluyum demektir.”

Musîbet ve olumsuzluklarla fıtratımızdaki duyguların sönük kalmayıp gelişebileceğini, aç kalmadan fakirliğin ve yokluğun ne derece zor olduğunun anlaşılamayacağını, atmacanın serçe kuşuna saldırmasıyla serçe kuşunun kabiliyetlerinin geliştiğini düşünerek ve Bediüzzaman Said Nursî “Güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen hayatından lezzet alır.” veciz ifadesiyle, bizler de musîbetlere ve olumsuzluklara karşı sabır ve şükür ile mukabele edebilirsek, hem dünya hem ahiret hayatımızı mutlu kılabiliriz. Koronavirüs ve deprem musîbetleri başta olmak üzere bütün olumsuzluklara bu pencereden bakmak bizlere çok şey katacaktır kanaatindeyiz.

Not: 2020 yılında, çok zor şartlara rağmen birlikte Medrese-i Yusufiyelere çok güzel hizmetler ulaştırdık. 2021 yılında bu hizmetlerimize daha çok ihtiyaç var. Hizmetlerimizin 18. yılında sizlerle iman Kur’ân hizmetinde birlikte olmak iftihar vesilemiz. Bu duygularla 2021 yılında Cenab-ı Hakk’ın bizlere bir çok güzellikler ihsan etmesini niyaz ederiz.

(Medrese-i Yusufiye Ekibi Adına, H. M. Okur)