Huzurun anahtarı

Üstad Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri Emirdağ Lâhikası eserindeki, daha sonra Ankara makamına iletilmesini de talebelerine bıraktığı “Kendi Kendime Bir Hasbihaldir” başlıklı mektubunda, Risale-i Nurlar ve ülkemiz hususunda çok mühim ifadelerde bulunuyor.

Risale-i Nurların millet ve vatan aleyhinde hiçbir vakit istimal edilemediğini ve edilemeyeceğini bahisle Nurların vatana ve millete ne kadar büyük faydaları olduğunu hatırlatıyor.

“Evet eserler tesirlidir... ...Denizli hapishanesinde, kısmen ağır ceza ile mahkûm yüzler adam, yalnız Meyve Risalesi’yle gayet uslu ve mütedeyyin suretine girmeleri; hattâ iki-üç adamı öldürenler, onun dersiyle daha tahta bitini de öldürmekten çekinmeleri ve o hapishane müdürünün ikrarıyla, hapishanenin bir terbiye medresesi hükmünü alması, bu müddeaya reddedilmez bir seneddir, bir hüccettir.” (Emirdağ Lâhikası) ifadesiyle de birçok hatırayla da sabit olan ibretlik bir örnekle Nurların faydasını müşahhaslaştırıyor.

Maalesef son zamanlarda toplulumuzda şiddet, canilik, sağlıkta şiddet vs. haberlerini sıksıkla görüyoruz, duyuyoruz. Manevî hizmetlerle bu ıslahın sağlanabildiğinin en büyük örneklerinden birisi de yukarıda belirtilen Denizli hapishanesi.

Bu sebeple Risale-i Nurları neşretmenin hem ahiret hayatı hem de dünya hayatındaki huzurumuz için ne kadar mühim olduğunu görmüş bulunuyoruz. Toplumumuzundaki huzurun, sekinetin, dayanışmanın anahtarı bu eserlerde ve neşredilmesinde.

Bu haftaki mektubumuza geçiyoruz.

6 yıldır kapalı ceza infaz Kurumundayım. 4 yıl önce sizden Risale-i Nur talebinde bulunmuştum. Allah Razı olsun göndermiştiniz. Çok istifade ettik.

Bu süreçte yeni gelen ve tahliye olan bir çok arkadaşımız oldu. Tahliye olanlar Medrese-i Yusufiye olarak gördükleri bu yerde okumuş oldukları Risale-i Nur’lardan birer hatıra olarak götürdüler.

Eğer mümkünse koğuşumuza bir takım Risale-i Nur Külliyatı gönderebilir misiniz. Çalışmalarınızın devamını dilerim. Allah’a emanet olun.

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