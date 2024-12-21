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21 ARALIK 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

İttifaktaki sır

H. Muharrem OKUR
21 Aralık 2024, Cumartesi
H. Muharrem Okur /Arda Bilik

Yaşadığımız şu çalkantılı süreçlerde yanı başımız dahil dünyamızın hemen her tarafı âdeta yangın yeri.

Bu yangınlara karşı İslâmî camiaların uhdelerinde barındırdıkları Kur’ânî çözümler maalesef sahaya yansı(ya)mıyor. Bunun sebepleri; maksatlar bir iken bu maksada müteveccih ittifakları kuramamak, diğer meslekleri kötülemek ve belki de en dehşetlisi maalesef dahilî ve haricî çekişmeler. Dünyamızın bu derece yangın yerine çevrildiği şu günlerde dahilî ve haricî her türlü çekişmeye derhal son verilmeli. Bu doğrultuda yıllarca Yeni Asya gazetesinin imtiyaz sahipliğini yürüten ve Üstad’ın “Kâinata değişmem” dediği Zübeyir Gündüzalp Ağabeyin tensipleriyle gazetedeki vazifesini yürüten Mehmet Kutlular Ağabey’in “İşte Hayatım” kitabında geçen şu ifadeleri son derece dikkat çekici:

“Üstad’ımızdan Allah ebediyen razı olsun. Bize hiçbir İslâmî gruba karşı husumet, adavet, düşmanlık gibi bir duygu aşılamadı. Eserlerde de böyle bir şey yok. Dolayısıyla biz Üstad’ımızın da ifadesiyle, ‘Herkesin benim mesleğim haktır veya daha güzeldir demeye hakkı vardır; ama yalnız benimki haktır veya yalnız benimki güzeldir demeye hakkı yoktur’ prensibinden hareket ettik. Böylece, kendi dışımızdaki İslâmî grupların hizmetlerine de memnun olup, alkışladık. Gayet tabiîdir ki, kendi mesleğimize, kendi meşrebimize ve kendi Üstad’ımıza da sahip çıktık ve sadık kaldık.

Bu yayın politikası sonucu, bir ara -yanılmıyorsam- İttihat, sadece kendi imkânlarımızla dağıtmamıza rağmen, elli binlik bir baskı sayısını yakalamıştı.

Bu dağıtım işinde, Nur Talebeleri gazetenin, âdeta emirber neferi gibi davranıyorlardı. Sahip çıkıp, bizzat satıyor, dağıtıyorlardı.”1

O dönemde tüm imkânsızlıklara ve zorluklara rağmen “İttihat” gazetesinin büyük ses getirmesinin bir sırrı da bu tüm İslâmî grupları kapsayan uhuvvet ve birlik esaslı hareket etmesi. Dolayısıyla ancak uhuvvet, birlik ve beraberlik duygularıyla hareket etmek ülkemizde ve âlem-i İslâm’daki yangınları söndürebilir. İhlâs ile amasız, fakatsız, haklı gerekçesiz; uhuvvet, muhabbet ve şefkat imanî hizmetlerdeki başarının anahtarlarından. 

Dipnot:

1- Mehmet Kutlular, İşte Hayatım, Yeni Asya Neşriyat, s. 101-102.

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