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3 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Kesme Kasabası bizim köyümüz

H. Muharrem OKUR
03 Ağustos 2022, Çarşamba
Mümkün olduğu kadar her yıl sıla-yı rahm olarak Barla ve köyümüze gidiyoruz. Bu yıl da gitmek nasip oldu. Ziyaretlerimizi yaptık. Hamdolsun maddi manevi çok istifadeye medar oldu.

Önce Barla’ya gidip maddi manevi havasını aldık. Maşaallah Yeni Asya Barla Tesislerimiz tam kapasite çalışıyor. Yeri gelmişken Barla Tesislerimizin Müdürü Ahmet Demirdöğmezi tebrik ediyorum. Maaşallah elinden geldiğince çalışıyor. İnşaallah bir ehli himmet çıkar tesislerimizin yatak kapasitesini artırır.

Kesme Köyü Isparta ilimizin sütçüler kazasına bağlı bir köydür. Nüfusu yaklaşık 1000’dir. Geçim kaynakları tarım, hayvancılık, doğal bitkiler. Konum olarak Toros dağlarının eteklerinde bulunmaktadır. Antalya ve Konya’ya sınır komşusudur.

Az miktarda gül ve lavanta üretilmektedir. Doğal bitki olarak kekik türleri, nane, boz ot, sarmaşık, çam kozalağı, hatmi çiçeği, defne, ıhlamur, kuzu göbeği, mantar çeşitleri, salep (orkide), lale (Kardelen), ada çayı, siklemen, altın otu, şakayık, kuş burnu, nergiz vs ismini bilemediğim çok çeşitli bitkiler yetişiyor.

Çocukluğumuzda “İstanbul’un taşı toprağı altındır” diye bir söz vardı. Bizim köy için de aynı sözü söylesek mübalağa etmiş olmayız. Bu bitkilerin hemen hepsi hiçbir masrafsız Cenabı Hakkın lütfu olarak dağlarda yetişmektedir. Dağlardan bu bitkileri köylülerimiz toplayıp köyde bulunan toptancılara satmaktadır.

Bu haftaki mektubumuza geçiyoruz.

Gecikmiş bir mektup ve özür dileyerek yazıyorum. Evvela şahsınızda tüm ‘Yeni Asya Neşriyat’ çalışanlarının geçmiş Kurban Bayramınızı tebrik ederim.

Alemi İslamın derdi ile bütünleşen Üstadımız Bediüzzaman Said Nuris’inin (r.a) iman ve Kur’an hizmeti adına başlattığı bu yolda, onun sesinin, davasının her insana ulaşması için yaptığınız gayretleri takdirle karşılıyor ve ‘Yeni Asya Yayıncılık’ çalışanlarına teşekkürü bir borç biliyorum. 

Bir insana ab-ı hayat olabilme adına 2022 Ocak ayında göndermiş olduğunuz; ‘Haşir Risalesi, Bediüzzaman Cevap Veriyor, Namaz Risalesi, Sünnet-i Seniye Risalesi, Meyve Risalesi, Gençlik Rehberi, Medrese-i Yusufiye Risalesi’ teslim aldım. Çok memnun olduk. Altını çize çize okuduk. Çok istifadeye medar oldu. Maddi ve manevi emeği geçenlerden Allah razı olsun.

Sizden bir ricam olacak bir takım külliyat gönderebilir misiniziz?

Bizimle irtibat için: 0532471 5352

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